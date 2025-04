グランゼーラは4月25日、サイドビューシューティング『R-TYPE FINAL 2』(アール・タイプ ファイナル 2)および『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)のセールを、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて実施中だと発表。セール期間は、2025年5月7日23時59分まで。

本セールでは、ゲーム本編および一部追加DLCを対象に最大60%オフ(一部は30%オフ)と、お買い得価格で購入できる。遊んだことの無い人は、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

セールの詳細は、各ストアページを確認してほしい。

【セール概要】

開催期間:2025年4月23日0時~5月7日23時59分

プラットフォーム:

Nintendo Switch

・ゲーム本編/全追加DLC……60%オフ

PlayStation 4

・ゲーム本編/全追加DLC……60%オフ

PlayStation 5

・ゲーム本編/ビークル POWアーマー号……30%オフ

・追加DLC……60%オフ

セールページ:

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000020022

PS Store(PS5):https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0025-PPSA13538_00-0000000000000001

PS Store(PS4):https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0025-CUSA15816_00-0000000000000000

発売4周年記念アップデートアップデート!

『R-TYPE FINAL 2』は、2021年の発売以来、世界中のファンからの声援に支えられ、アップデートを重ねてきた。2025年4月に発売4周年を迎えた本作では、ファンの感謝の気持ちとして、次回アップデートの配信を予定している(2025年5月頃予定)。

このアップデートでは、各ステージの強敵が次々と登場する「ボスラッシュステージ」を新たに追加。手に汗握りながら限界に挑む連戦を、その腕で突破してみよう。

また、R機体の相棒ともいえる無敵の生命体「フォース」の見た目にそっくりなプレイヤー機体「F-A スタンダード・フォース」に加え、『R-TYPE FINAL 2』発売4周年記念デカールおよび『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』発売2周年記念デカールも登場する。

さらに、本作に、より遊びやすくもっとも易しい難易度【FIRST STEP】を追加。「難しそうで手が出せなかった」「途中であきらめてしまった」――そんな人にも、R-TYPEの世界に踏み出せる新たな難易度を用意している。もちろん、従来どおりの高難易度モードも健在だ。それぞれのスタイルで、ぜひ本作を楽しもう。

●歴代の強敵が連続で登場する「ボスラッシュステージ」

これまでに登場したステージのボスたちと連戦できる、特別なチャレンジモード。手に汗握りながら限界に挑む連戦を、楽しもう。

※『R-TYPE FINAL 2』では、『R-TYPE 3 EVOLVED』に収録されているステージボスは登場しません。 ※ DLCをお持ちの方は、お持ちのDLCのボスが登場することもあります。

●新機体「F-A スタンダード・フォース」

●デカールと「Pilot & War Record」用の新アイテム追加

●難易度【FIRST STEP】を追加!

今回、新たにシリーズ史上もっともやさしい難易度【FIRST STEP】が登場。これにより、難易度は全8段階から選べるようになる。

【FIRST STEP】は、「R-TYPEを初めて遊ぶ」という人におススメの入門向けモード。ステージ攻略の楽しさや敵を倒す爽快感をまず味わいたいという人にピッタリだ。

「ちょっと試してみたい」「難しい難易度は不安……」という人も、ぜひ気軽に試してみよう。

▼主なサポート機能

・いつでもフルパワーアップ状態

・波動砲のチャージが早くなる

・ 敵の動きがスローになる「SLOW機能」が使える

YouTubeライブ配信「グランゼーラの集い2025」のお知らせ

「グランゼーラの集い2025」2025年4月25日21時より配信。本番組は、ゲーム会社グランゼーラの日々の活動や制作の進捗を紹介する。

先日実施していたユーザー参加型キャンペーン「みんなのR機体 作品展 ~君の“R”を大募集!~」の優秀作品発表もするとのことなので、ぜひ視聴しよう。

番組URL:https://youtube.com/live/_sevtnGjKmc?feature=share

【ゲーム情報】

タイトル:R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年3月23日)

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:R-TYPE FINAL 2(アール・タイプ ファイナル2)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/Xbox Series X/PC(Steam/Epic Games Store/GOG/DMM GAMES Store/Microsoft Store)

発売日:発売中

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.