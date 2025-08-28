バンダイナムコエンターテインメントは8月28日より、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』（以下、バトオペ2）にて「7周年後夜祭」を開催中。

本イベントでは、新機体「ウイングガンダムゼロ【EW】」が確定で手に入る「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」に加えて、新機体に相性の良いカスタムパーツが手に入る「オルタナティブ実装記念カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」を実施中だ。

また、新規にLV解放となるMS2機が獲得可能な「期間限定任務」に加えて、「コンテナ調査部隊増員」、「デイリーボーナス増量キャンペーン」を開催中。この機会にログインして、たくさん出撃してみよう。

加えて、これから『バトオペ2』を始める新規パイロットに向けて「新兵スタートダッシュ期間」をパワーアップ。ゲームを始めてから7日間限定でEXPとDPが100倍。CPも10倍獲得できるので、ぜひ本作をダウンロードして楽しんでみてはいかがだろうか。

7周年後夜祭生の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=182774

ウイングガンダムゼロ【EW】実装にあわせ各種STEP UP確定抽選配給開催中！

『バトオペ2』に「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」より「ウイングガンダムゼロ【EW】」が地上／宇宙両用、COST700の★4強襲機として実装された。特徴的なスキルとして、自機が空中にいる際スラスターを消費し、移動速度が上昇したジャンプを行うことができる「エリアルブーストLV1」や、「ＺＥＲＯシステムLV2」を所持しているほか、左右のバスターライフルからビームを照射しつつ、自機が1回転する副兵装「ＴＢライフル分離[照射]【ＥＷ】」など豊富な兵装を所持している。

「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」では、「ウイングガンダムゼロ【EW】」がSTEP7で1機確定で手に入る。さらにカスタムパーツ「カテゴリ特攻プログラム［強襲］」も手に入るので、お見逃しなく。

また「ウイングガンダムゼロ【EW】」と相性のよいカスタムパーツが手に入る「【第1弾】カスタムパーツ実装記念!!カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も実施中。うまく組みあわせて自分好みの機体にカスタマイズしてみよう。

さらに、次回の2025年9月4日14時に予定しているアップデートでは「トールギスIII」が実装予定。これら2機体が『バトオペ2』の戦場に舞い降りる特別な映像をYouTubeにて公開中だ。劇場版「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別編」主題歌の「LAST IMPRESSION/TWO-MIX」と原作映像にあわせ、ヒイロ・ユイ役の「緑川光」さん、ミリアルド・ピースクラフト役の「子安武人」さんがナレーションを務めている新機体の魅力を存分に伝える映像となっている。こちらもあわせてチェックしよう。

●「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」実施期間：2025年8月28日14時～9月4日13時30分（予定）

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=182752

●「【第1弾】カスタムパーツ実装記念!!カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」実施期間：2025年8月28日14時～9月4日13時30分（予定）

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=182781

●ウイングガンダムゼロ【EW】＆トールギスIII｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=kEbUTkg9wyA

●新機体参戦PV｜ウイングガンダムゼロ【EW】の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=SyTIYzfT510