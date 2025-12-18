バンダイナムコエンターテインメントは12月18日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』について、「機動戦士クロスボーン・ガンダム」より「クロスボーン・ガンダムX3」が、地上／宇宙両用、COST750の★5強襲機として実装。「クロスボーン・ガンダムX1改」「クロスボーン・ガンダムX2改」に引き続き、3機目の「クロスボーン・ガンダム」が『バトオペ2』に登場となる。

「クロスボーン・ガンダムX3」は、剣のへりから多数のビームの刃を形成して敵を斬り裂く強力な格闘主兵装「X3用ムラマサ・ブラスター」や、ビーム属性の射撃攻撃を機体に受けると機体HPへのダメージを軽減し、リアクションを緩和または無効化する副兵装「X3用Ｉフィールド発生器」などの兵装を有している。

また、特徴的なスキル「最大出力（Ｔ）」を発動すると、攻撃力、機動力、高速移動速度の上限が上昇し、高速移動開始時および高速移動中に消費するスラスター量が軽減される。さらに、格闘主兵装「X3用ムラマサ・ブラスター」や副兵装「X3用Ｉフィールド発生器」といった兵装の性能も変化するため、勝負を仕掛ける際にぜひ活用しよう。

●クロスボーン・ガンダムX3の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=191923

■漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム」のコマを使用した機体参戦PVが公開中！

『バトオペ2』では3機目のクロスボーン・ガンダムとなる「クロスボーン・ガンダムX3」の参戦を記念して、『バトオペ2』の戦場を切り開く「クロスボーン・ガンダムX3」の魅力を紹介している機体参戦PVを公開中。

漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム」のコマや「スカルハート見参」のBGMにあわせて、「クロスボーン・ガンダムX3」の魅力を存分に楽しめる映像となっているので、こちらもぜひチェックしよう。

●新機体参戦PV｜クロスボーン・ガンダムX3の視聴はこちら：https://youtu.be/EYOPnnrOtoY

■「クロスボーン・ガンダムX3 LV1」が確定で入手できる「クロスボーン・ガンダムX3確定STEP UP抽選配給」も開催中！

「クロスボーン・ガンダムX3」の実装にあわせて、2025年12月18日より 「クロスボーン・ガンダムX3確定STEP UP抽選配給」を開催中。

STEP7で「クロスボーン・ガンダムX3 LV1」が確定で1機獲得でき、おまけとして他の特殊強化装置系のパーツは複数装備不可となる代わりに、耐実弾・耐ビーム・耐格闘・機体HPが増加するカスタムパーツ「特殊強化装置[Type-γ]」がもらえる。

またSTEP10ではもう1機「クロスボーン・ガンダムX3 LV1」が確定で獲得でき、さらにおまけとしてアクセサリー「被りもの：X3」が獲得できるお得な抽選配給となっている。

★5機体「クロスボーン・ガンダムX3」が入手できるこの機会を、お見逃しなく。実施期間は、2025年12月25日13時30分（予定）まで。

●「クロスボーン・ガンダムX3確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=191937

■「＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパック」発売中！

「クロスボーン・ガンダムX3」の実装とあわせて、「＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパック」を発売中。こちらはトークン53個にオペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。

山口勝平さんが声優を務めており、「クロスボーン・ガンダムX3」とあわせて楽しめる。販売期間は、2026年1月29日13時59分（予定）まで。

●＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパックのご購入はこちら：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC135A0000000000

■「バトオペ冬祭り2025」開催中！ ログインボーナスやスペシャル抽選配給も実施中

現在、「バトオペ冬祭り2025」が開催中。期間中はログインボーナスとして「ユニコーンガンダムLV1」「フェネクス【NT】 LV1」を配布するほか、COST750機体である「ガブスレイLV4」「ハンブラビLV4」「Ｚガンダム[HML] LV3」も主兵装とともに配布している。

また、★2以上のMS2機と★3以上のMS2機が確定で手に入る毎週10連無料抽選配給を実施しているので、この機会をお見逃しなく。「バトオペ冬祭り2025」実施期間は、2026年1月1日13時59分（予定）まで。

●「バトオペ冬祭り2025」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=190810

■新機体参戦を記念したSNSフォロー＆リポストキャンペーン開催中！

『バトオペ2』への「クロスボーン・ガンダムX3」実装を記念して、公式Xでキャンペーンを実施中。『バトオペ2』公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすることで応募が完了する。

「クロスボーン・ガンダムX3」のイラストを大きくあしらったアクリルブロックがプレゼントでもらえるチャンスとなっているので、忘れずに応募しよう。キャンペーン期間は、2025年12月24日23時59分（予定）まで。

【クロスボーン・ガンダムX3参戦記念キャンペーン】

＜応募方法＞

①バトオペ2【公式】（@gundambattleope）をフォロー

②該当のキャンペーン投稿をリポスト

<賞品>

・クロスボーン・ガンダムX3 アクリルブロック……5名

●キャンペーンのご参加はこちらから：https://x.com/gundambattleope/status/2000855166162231391?s=20

●「クロスボーン・ガンダムX3参戦記念キャンペーン」詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=192007

●バトオペ2【公式】Xはこちら：https://x.com/gundambattleope

■Amazonにてプレイステーション ストアチケット購入で「ペイルライダー[軽装備仕様] Lv1」の先行入手キャンペーン実施！

【「バトオペ２」特典コード付き】プレイステーション ストアチケットをAmazonで購入すると、「ペイルライダー[軽装備仕様] Lv1」や「被りもの：ガンダム」「バックパック：ガンダム」が先行で入手できるキャンペーンを開始。販売期間は、2026年1月29日13時59分（予定）まで。

●詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=192341

●購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=214836919051

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション2

ジャンル：チームバトルアクション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）

配信日：

PS5／PS4：配信中

PC（Steam）：配信中（2023年5月31日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）

プレイ人数：1人～12人

CERO：B（12才以上対象）

©創通・サンライズ