バンダイナムコエンターテインメントは11月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』（以下、バトオペ2）にて、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より「デスティニーガンダム」を実装すると発表。実装日は、2025年11月27日のアップデート後となる。

『バトオペ2』の戦場を切り開く新たな機体について紹介している「開発ビデオレター」や、シン・アスカ役の「鈴村健一」さんによるナレーションに加えて、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の映像や「覚醒シン・アスカ」のBGMにあわせて、新機体の魅力を存分に楽しめる特別な映像を公開中だ。

さらに、デスティニーガンダムの実装を記念して、マーク「FAITH」や整備士増員チケットなどの物資が入手できる期間限定任務も開催予定なので、ぜひともチェックしてほしい。

▼「デスティニーガンダム｜新機体参戦PV特別版

▼「開発ビデオレター」

■『バトオペ2』に「デスティニーガンダム」が実装決定！ 実装にあわせたキャンペーンも開催予定

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、「デスティニーガンダム」が2025年11月27日のアップデート後から参戦決定。地上／宇宙両用、COST700の★4汎用機として実装される。

スキル「ハイパーデュートリオンエンジン LV1」を所持しており、発動すると自機のスラスター回復速度とスラスターオーバーヒート時の回復速度が上昇する。また、機体HPが一定値以下になった際には、スキル「最大稼働（S）LV1」が一度だけ自動的に発動。

一定時間攻撃力と機動力が上昇するほか、高速移動開始時のスラスター消費量と、高速移動中に受ける被ダメージ量、さらに蓄積によるよろけの発生を軽減できる。

さらに、スキル「最大稼働（S）LV1」発動中は格闘主兵装「アロンダイトビームソード」の性能が変化するなど、敵機に接近しやすい機体となっているので、積極的に近距離での戦闘を仕掛けてみよう。

「デスティニーガンダム」の実装にあわせて、 PS版とPC（Steam）版双方で、2025年11月27日より 「デスティニーガンダム確定STEP UP抽選配給」、並びにデスティニーガンダム向けの「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」を開催。

「デスティニーガンダム確定STEP UP抽選配給」ではSTEP7で「デスティニーガンダムLV1」が一機確定で入手可能、デスティニーガンダム向けの「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」ではデスティニーガンダムとの相性を考慮したカスタムパーツが入手可能となっているので、「デスティニーガンダム」が実装するこの機会に、ぜひあわせてチェックしてみよう。

また、デスティニーガンダム実装を記念して、機体の肩などに配置できるマーク「FAITH」や整備士増員チケットなどの物資が入手できる期間限定任務も開催予定。こちらもお見逃しなく。

※PlayStation版、PC（Steam）版で報酬や開催期間が異なります。詳細は後日告知予定となります。

■シン・アスカ役の「鈴村健一」さんがナレーションを務める「新機体参戦PV特別版」公開中！

「アンタって人はぁぁぁっ！！」

PS版『バトオペ2』では3機目の実装となるオルタナティブ機体「デスティニーガンダム」が参戦したことを記念して、戦場を切り裂く「デスティニーガンダム」を紹介する特別な映像を公開中。

シン・アスカ役の「鈴村健一」さんがナレーションを務めており、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の映像や「覚醒シン・アスカ」のBGMとともに、新機体の魅力を存分に楽しめる映像となっているので、ぜひ視聴しよう。

▼デスティニーガンダム｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=nP_HM6M_tE8

▼新機体参戦PV｜デスティニーガンダムの視聴はこちら

https://youtu.be/xis1UoDYW-I