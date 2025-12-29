バンダイナムコエンターテインメントは12月27日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』（以下、バトオペ2）について、「ハッピーニューイヤー2026」を開催すると発表。開催日時は、2026年1月1日14時より。

キャンペーン期間中は、2025年に初登場した★3モビルスーツが確定で入手可能な「新年福袋STEP UP抽選配給」や、抽選物資がすべてMSで、かつ★3以上のMSが2機確定で入手できる「お年玉！10連無料のスペシャル抽選配給」が開催予定。

また、「ハッピーニューイヤー2026」開催にあわせて、「機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」から新機体「クロスボーン・ガンダムX1FC」が参戦決定。参戦を記念して、トビア・アロナクス役の山口勝平さんがナレーションを務める機体参戦PVの特別版を公開している。

「クロスボーン・ガンダムX1FC」をあしらった卓上充電器、もしくはキャクブガースウェットのどちらかが抽選で各5名にあたるSNSキャンペーンも実施中なので、下記より詳細を確認してほしい。

■「クロスボーン・ガンダムX1FC」が『バトオペ2』に参戦決定！

「あなたに手渡されていたものを、今こそ全て受け継ぎます！」

2026年1月1日14時に、「機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」より、フルクロスユニットを纏う最後の海賊「クロスボーン・ガンダムX1FC」が、地上/宇宙両用、COST750の★5汎用機として『バトオペ2』に参戦。『バトオペ2』では「クロスボーン・ガンダムX1改」「クロスボーン・ガンダムX2改」「クロスボーン・ガンダムX3」に続き4機目の「クロスボーン・ガンダム」の登場となる。

「クロスボーン・ガンダムX1FC」は、副兵装「フルクロス用Ｉフィールド発生器」を所持。ビーム属性の射撃攻撃を機体に受けると機体HPへのダメージを軽減し、リアクションを緩和または無効化、並びに受けたビーム射撃攻撃の蓄積によるリアクションの発生を軽減することが可能。

また、本機はフルクロス部に対して射撃攻撃を受けた際、機体HPが最大の場合は発生するリアクションを無効化し、機体HPが50％以上ある場合は被ダメージおよびリアクションを軽減するスキル「X1用フルクロスLV1」と、発動中は攻撃力、機動力、高速移動速度の上限が上昇し、高速移動中に消費するスラスター量が軽減、さらに敵機の特殊緩衝材の軽減効果を無効化し、シールド命中時も本体までダメージを与えるスキル「最大出力（Ｔ）LV2」の特徴的な2つのスキルを所持している。

とくに「最大出力（Ｔ）LV2」発動中は、「フルクロス用Ｉフィールド発生器」や射撃主兵装「フルクロス用Ｐ・スマッシャー」など対応する兵装の性能が変化するので、近距離戦にぜひ活用してみよう。

■山口勝平さんがナレーションを務める機体参戦PV特別版が公開中！

『バトオペ2』では4機目となるクロスボーン・ガンダム「クロスボーン・ガンダムX1FC」の参戦を記念して、『バトオペ2』の戦場を切り開く「クロスボーン・ガンダムX1FC」の魅力を紹介している機体参戦PVを公開中。

トビア・アロナクス役の山口勝平さんがナレーションを務めており、漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」のコマや「鋼鉄の7人」のBGMにあわせて、「クロスボーン・ガンダムX1FC」の魅力を存分に楽しめる映像となっているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

クロスボーン・ガンダムX1FC｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://youtu.be/hOnZkKllvd0

新機体参戦PV｜クロスボーン・ガンダムX1FCの視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=Zvi_j8lwqmY

また、山口勝平さんがキャラクターボイスを務める「＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパック」も発売中。トークン53個にオペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。

「クロスボーン・ガンダムX1FC」はもちろんのこと、「バトオペ冬祭り2025」で実装された「クロスボーン・ガンダムX3」ともあわせて楽しめるので、獲得した人はこの機会にぜひあわせて使用してみよう。

＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパック販売期間は、2026年1月29日13時59分（予定）まで。

＜VRオペレーター＞トビア付きトークンパックの購入はこちら：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC135A0000000000

■「クロスボーン・ガンダムX1FCLV1」が確定で入手できる「クロスボーン・ガンダムX1FC確定STEP UP抽選配給」も開催決定！

「クロスボーン・ガンダムX1FC」の実装にあわせて、2026年1月1日より「クロスボーン・ガンダムX1FC確定STEP UP抽選配給」を開催予定。STEP7で「クロスボーン・ガンダムX1FCLV1」が確定で1機獲得でき、おまけとして新規カスタムパーツ「コネクティングシステム[汎用Ⅱ型]」が獲得可能。

また、STEP10ではもう1機「クロスボーン・ガンダムX1FC LV1」が確定で獲得できるうえに、おまけとしてアクセサリー「被りもの：X1フルクロス」がもらえるお得な抽選配給となっているので、★5機体「クロスボーン・ガンダムX1FC」が入手できるこの機会を、お見逃しなく。

「クロスボーン・ガンダムX1FC確定STEP UP抽選配給」の実施期間は、2026年1月1日14時～1月8日13時30分（予定）まで。

■2026年1月1日より「ハッピーニューイヤー2026」開催決定！

2026年1月1日14時のアップデート後より、「ハッピーニューイヤー2026」を開催。開催期間は、2026年1月1日14時～1月15日13時59分（予定）まで。

期間中は、抽選物資がすべてMSで、かつ★3以上のMSが2機確定で入手できる「お年玉！10連無料のスペシャル抽選配給」を開催する。また、「新年福袋STEP UP抽選配給」も開催予定だ。

STEP4では、2025年に初登場した★4以上MSのLV1が1機確定で、さらにおまけで新規カスタムパーツ「総合強化プログラム[射撃] LV1」が必ずもらえる抽選配給となっているので、この機会をお見逃しなく。

さらに、「ガンタンクR-44 LV1」がコスト550の★3支援機として実装予定。実装にあわせてガンタンクR-44がLV1～LV4まで各STEPでそれぞれ1機確定で入手できる「ガンタンクR-44確定STEP UP抽選配給」を開催する。

LV2以上の兵装はリサイクル窓口に追加され、STEP UP抽選配給期間中は常時窓口から入手可能となるので、この機会にぜひ入手してほしい。

キャンペーン期間中は「デイリーボーナス増量キャンペーン」として、基本報酬が増加するデイリーボーナスの倍率が5倍から7倍に、デイリーボーナスの回数が1日3回から6回に増加するキャンペーンも開催中なので、ぜひプレイしてみよう。

■新機体参戦を記念したSNSフォロー＆リポストキャンペーンを開催中！

『バトオペ2』への「クロスボーン・ガンダムX1FC」実装を記念して、公式Xでキャンペーンを実施中。『バトオペ2』公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすることで応募が完了する。

「クロスボーン・ガンダムX1FC」を大きくあしらった卓上充電器、もしくは寒い冬に着用できるキャクブガースウェットが抽選で各5名に当たるチャンスとなるので、ぜひ忘れずに応募しよう。

【クロスボーン・ガンダムX1FC参戦記念キャンペーン】

＜応募方法＞

①バトオペ2【公式】（@gundambattleope）をフォロー

②該当のキャンペーン投稿をリポスト

＜キャンペーン期間＞

開催中～2026年1月7日23時59分予定

＜賞品＞

・クロスボーン・ガンダムX1FC 卓上充電器……5名

・キャクブガースウェット（Lサイズ）……5名

「クロスボーン・ガンダムX1FC参戦記念キャンペーン」詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=192385

バトオペ2【公式】Xはこちら：https://x.com/gundambattleope

■「オンドレヤス」さんによる新機体「クロスボーン・ガンダムX1FC」先行搭乗動画も公開中！

成し遂げ系YouTuber「オンドレヤス」さんのチャンネルにて、2026年1月1日14時実装予定の新機体「クロスボーン・ガンダムX1FC」の先行プレイ動画が公開中。

射撃攻撃に対しての防御能力の高さや近距離戦を得意とする「クロスボーン・ガンダムX1FC」の性能を紹介している動画となっているので、お見逃しなく。

視聴はこちら：https://youtu.be/LQpGbEnezMo

「オンドレヤス」さんYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UClAFsLVoVO2_UH9z0vimajg

「オンドレヤス」さんXアカウント：https://twitter.com/midfootstrike2?lang=ja

■「開発ビデオレター」公開中！

2026年1月1日に実装予定の「クロスボーン・ガンダムX1FC」の魅力を伝える参戦記念映像や兵装の紹介に加え、今後のアップデート情報を紹介している開発ビデオレターを公開中。まだ観ていない人は、ぜひアーカイブをチェックしてほしい。

PlayStation版開発ビデオレター｜2025年12月度の視聴はこちら：https://youtu.be/MWp9NBovnQU

開発ビデオレターの内容はこちらからもチェック：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=192979

■『バトオペ2』はついに「機動戦士Vガンダム」の時代に突入！

1月8日より「ヴィクトリーガンダム」が参戦決定

2026年1月8日14時のアップデートより、「機動戦士Vガンダム」から「ヴィクトリーガンダム」がCOST600の★3汎用機として『バトオペ2』に参戦決定。機体性能については実装タイミングを楽しみに待ってほしい。

『バトオペ2』は宇宙世紀の針をまた一つ進め、ついに「機動戦士Vガンダム」の時代に突入する。「ヴィクトリーガンダム」の参戦にともない、2025年12月29日に公開した「開発ビデオレター」の中で「ヴィクトリーガンダム」のPVを公開中。

PVの中に登場している「シャッコー」も含めて、今後も「機動戦士Vガンダム」を出展とする機体を実装していくので、実装機体を予想しながら、楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション2

ジャンル：チームバトルアクション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）

配信日：

PS5／PS4：配信中

PC（Steam）：配信中（2023年5月31日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）

プレイ人数：1人～12人

CERO：B（12才以上対象）

©創通・サンライズ