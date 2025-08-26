バンダイナムコエンターテインメントは8月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダムバトル オペレーション2』（以下、バトオペ2）において、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」より「ウイングガンダムゼロ【EW】」および「トールギスIII」の2機体を実装すると発表。

実装日は、「ウイングガンダムゼロ【EW】」が2025年8月28日14時のアップデート後より、「トールギスIII」が2025年9月4日14時のアップデート後となる（ともに予定）。

また、「新機動戦記ガンダムW」30周年を記念して、今回の新機体2機はPC（Steam）版でも同時実装するという。

『バトオペ2』の戦場に舞う新たな機体について紹介している「7周年後夜祭生配信」や、原作の映像や音楽にあわせ、新機体の魅力を存分に紹介する特別な映像を公開中。

こちらの映像は、ヒイロ・ユイ役の「緑川光」さん、ミリアルド・ピースクラフト役の「子安武人」さんがナレーションを務めている特別版となっているので、ぜひチェックしてほしい。

ウイングガンダムゼロ【EW】＆トールギスIII｜新機体参戦PV特別版

https://www.youtube.com/watch?v=kEbUTkg9wyA

地上／宇宙両用 ★★★★ COST700 強襲機

本機は空中戦を得意としているため、空中から戦況を見極め、複数の射撃兵装を使い分けて勝利を目指そう。

「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」より、「トールギスIII」が2025年9月4日14時（予定）のアップデート後から参戦。

地上／宇宙両用 ★★★★ COST700 汎用機

本機は射撃・格闘両面で優れているため、高機動を活かしたマルチな戦い方で勝利を目指そう。

「LAST IMPRESSION/TWO-MIX」にあわせ各キャラクターの声優がナレーションを務める「新機体参戦PV特別版」公開中！

劇場版「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別編」主題歌の「LAST IMPRESSION／TWO-MIX」と原作映像にあわせ、PS版『バトオペ2』初実装となるオルタナティブ機体「ウイングガンダムゼロ【EW】」および「トールギスIII」が『バトオペ2』の戦場に舞い降りる特別な映像を公開中。

さらにヒイロ・ユイ役の「緑川光」さん、ミリアルド・ピースクラフト役の「子安武人」さんがナレーションを務めている新機体の魅力を存分に紹介する映像となっているので、ぜひ視聴しよう。

また、今回の新機体の実装を記念して「＜VRオペレーター＞ヒイロ付きトークンパック」および「＜VRオペレーター＞ミリアルド付きトークンパック」をPlayStation Storeにて配信。トークン53個に各種オペレーターが付いてくるお得なセットとなっているので、この機会をお見逃しなく。

※PC（Steam）版についても、トークン53個に各種オペレーターがついてくるセットを配信予定。詳細につきましては、2025年8月28日Steam Store内に掲載予定のお知らせをご確認ください。

●ウイングガンダムゼロ【EW】＆トールギスIII｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=kEbUTkg9wyA

●新機体参戦PV｜ウイングガンダムゼロ【EW】の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=SyTIYzfT510

＜VRオペレーター＞ヒイロ付きトークンパック/＜VRオペレーター＞ミリアルド付きトークンパック販売期間：2025年8月28日14時～9月25日13時59分（予定）