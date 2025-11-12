バンダイナムコエンターテインメントは11月12日、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）について、DLC1.の配信日が決定したと発表。配信日は、2025年11月21日だ。

DLC1.には「銀河旋風ブライガー」「THE ビッグオー」「風都探偵 仮面ライダースカルの肖像」の3作品を収録。3作品に関わる追加エリアミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。

デジタルアルティメットエディション、デジタルデラックスエディション、DLC1.＆2.セットを購入済みの人は、11月19日からDLC1.へのアーリーアクセスが可能だ。

またver1.1.0アップデートの情報を含む“DLC1.＆ver1.1.0アップデート PV”を公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼DLC1.＆ver1.1.0アップデート PVはコチラ

https://youtu.be/fWkPkk1Cwz8

■DLC1.闇からの依頼

【内容】

・追加プレイアブル機体：5機体

・追加エリアミッション：16

・追加艦内ミッション：13

・追加アシストクルー：2人

【DLC1.参戦作品】

・銀河旋風ブライガー

・THE ビッグオー

・風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

【銀河旋風ブライガー】

【THE ビッグオー】

【風都探偵 仮面ライダースカルの肖像】

■ver1.1.0アップデート配信内容

2025年11月18日に配信予定のver1.1.0アップデートにて、以下のアップデートデータを配信。

・特別ミッション：バトルラッシュ追加

・パイロットスキルEX解放

・DLC1.エリアミッション1話「街角に微笑むは」

・そのほか、動作の安定性向上

●特別ミッション：バトルラッシュ追加

Chapter6に新しく特別ミッションを追加。少数のユニットで次々と現れる敵を倒していく高難度ミッションとなっている。

※「バトルラッシュ」は特別なミッションのため、システムで設定されている難易度ではなく、専用のものが適用されます。そのため、出現する敵の強さなど、難易度による差はありません。またAUTOバトルは使用不可となっています。

※バトルラッシュでは敵を撃墜してもEXPや撃墜数、CREDITなどは加算されません。

バトルラッシュに出現する敵の一団をWAVEと呼び、自軍フェイズ中に倒し切ればWAVEクリア。一定のWAVEをクリアすると初回のみ特別報酬として、強力な強化パーツやCREDITが入手できる。

また、このミッションは何度も繰り返し遊べ、クリアしたWAVEに応じて大量のMXPの獲得可能だ。お気に入りの機体＆パイロットを徹底的に育成し、自分だけのオリジナル部隊で全10WAVEを制覇しよう。

●パイロットスキル【EX】追加！

11種のパイロットスキルに、上位レベル【EX】を追加。スキルプログラムを集め、最強のパイロットを養成しよう。

●DLC1.エリアミッション1話「街角に微笑むは」配信

2025年11月18日の無料アップデートにて、DLC1.エリアミッション1話「街角に微笑むは」を配信。こちらはDLC1.未購入の人でもプレイ可能なエリアミッションとなる。

※ver1.1.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※無料アップデートで追加されるミッション「街角に微笑むは」への挑戦には以下の条件がございます。CHAPTER2の第1話「託された勇者たち」をクリア。

※DLC1.エリアミッション1話「街角に微笑むは」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。

※DLC1.エリアミッション1話「街角に微笑むは」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されますが、機体は「ロボット大図鑑」に登録されません。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーロボット大戦Y

ジャンル：シミュレーションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）