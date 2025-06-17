『スパロボY』の最新ショートPVを番組内で公開！
『スパロボY』や『DD』の最新情報をお届け！「スパロボシリーズ情報局」が6月19日20時に配信
2025年06月17日 16時40分更新
バンダイナムコエンターテインメントは6月16日、スーパーロボット大戦の配信番組「スパロボシリーズ情報局」を配信すると発表。配信日時は、2025年6月19日20時より。
今回は二部構成でお届け。第一部では家庭用最新作、2025年8月28日発売のNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『スーパーロボット大戦Y』のプロデューサーが、2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。
※追加参戦作品の発表はございません。
第二部ではスマートフォン向けアプリ『スーパーロボット大戦DD』の運営チームが、最新情報やキャンペーン情報などを紹介するという。ぜひチェックしてみよう。
＜番組スケジュール＞
【第一部】
『スーパーロボット大戦Y』
本作プロデューサーより2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。
【第二部】
『スーパーロボット大戦DD』
『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を紹介。
配信日時：2025年6月19日20時～配信開始予定
※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。
出演者：
『スーパーロボット大戦Y』プロデューサー：戸澗宏太氏（バンダイナムコエンターテインメント）
『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー：マツモト氏（バンダイナムコエンターテインメント）
配信ページURL：
YouTube LIVE：https://www.youtube.com/live/rBwCYRQ1XRg
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