バンダイナムコエンターテインメントは6月16日、スーパーロボット大戦の配信番組「スパロボシリーズ情報局」を配信すると発表。配信日時は、2025年6月19日20時より。

今回は二部構成でお届け。第一部では家庭用最新作、2025年8月28日発売のNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『スーパーロボット大戦Y』のプロデューサーが、2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。

※追加参戦作品の発表はございません。

第二部ではスマートフォン向けアプリ『スーパーロボット大戦DD』の運営チームが、最新情報やキャンペーン情報などを紹介するという。ぜひチェックしてみよう。

＜番組スケジュール＞

【第一部】

『スーパーロボット大戦Y』

本作プロデューサーより2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。

【第二部】

『スーパーロボット大戦DD』

『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を紹介。