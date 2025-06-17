ゲーム  >  『スパロボY』や『DD』の最新情報をお届け！「スパロボシリーズ情報局」が6月19日20時に配信

『スパロボY』の最新ショートPVを番組内で公開！

『スパロボY』や『DD』の最新情報をお届け！「スパロボシリーズ情報局」が6月19日20時に配信

2025年06月17日 16時40分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『スパロボY』や『DD』の最新情報をお届け！「スパロボシリーズ情報局」が6月19日20時に配信

　バンダイナムコエンターテインメントは6月16日、スーパーロボット大戦の配信番組「スパロボシリーズ情報局」を配信すると発表。配信日時は、2025年6月19日20時より。

　今回は二部構成でお届け。第一部では家庭用最新作、2025年8月28日発売のNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『スーパーロボット大戦Y』のプロデューサーが、2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。
※追加参戦作品の発表はございません。

　第二部ではスマートフォン向けアプリ『スーパーロボット大戦DD』の運営チームが、最新情報やキャンペーン情報などを紹介するという。ぜひチェックしてみよう。

＜番組スケジュール＞

【第一部】
『スーパーロボット大戦Y』
　本作プロデューサーより2.5弾ショートPVと『スーパーロボット大戦Y』のゲームシステムに関する情報などを紹介。

【第二部】
『スーパーロボット大戦DD』
　『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を紹介。

配信日時：2025年6月19日20時～配信開始予定
※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。
出演者：
『スーパーロボット大戦Y』プロデューサー：戸澗宏太氏（バンダイナムコエンターテインメント）
『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー：マツモト氏（バンダイナムコエンターテインメント）
配信ページURL：
　YouTube LIVE：https://www.youtube.com/live/rBwCYRQ1XRg

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています