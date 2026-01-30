無料アップデートでは、新たなSTGメモリーや特別ミッションなどを追加！

バンダイナムコエンターテインメントは1月30日、家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、DLC②の配信日を発表。配信日は、2026年2月6日となる。

デジタルアルティメットエディションや、デジタルデラックスエディション、DLC①＆②セットの購入者は、アーリアクセスで2月4日からプレイ可能だ。

DLC②には「鋼鉄ジーグ」「ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）」「伝説の勇者ダ・ガーン」の3作品が収録。3作品に関わる追加エリアミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。

また無料アップデートver1.2.0の情報を含む“DLC⓶＆無料アップグレードver1.2.0 PV”を公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼DLC②＆無料アップデートver1.2.0PV

https://www.youtube.com/watch?v=Wjv9aOzRDXA

■DLC②～目覚める魂～

【内容】

●追加プレイアブル機体：5機体

●追加エリアミッション：16

●追加艦内ミッション：10

●追加アシストクルー：1人

【DLC②参戦作品】

●鋼鉄ジーグ

●ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

●伝説の勇者ダ・ガーン

●鋼鉄ジーグ

機体名：鋼鉄ジーグ

●ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール 1号機

●ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール・G

●伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：ダ・ガーンX

●伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：グレートダ・ガーンＧＸ

■無料アップデートver1.2.0配信内容

2026年2月3日に配信予定の無料アップデートver1.2.0にて、以下のアップデートデータを配信する。

・追加STGメモリー

・「特別ミッション：バトルラッシュ２」追加

・ステータス上限解放

・DLC②エリアミッション1話「予兆」

・そのほか、動作の安定性向上

●追加STGメモリー

新たなSTGメモリーが追加される。さらなる部隊の強化を目指そう。

解放条件：CHAPTER4クリア

●「特別ミッション：バトルラッシュ２」追加！

ver1.1.0にて追加された「特別ミッション：バトルラッシュ」に2が追加。バトルラッシュのルールはそのままに、全20WAVEにパワーアップしている。

適切なリソース管理や部隊の火力・継戦能力といったさらなる総合力が求められるので、ぜひとも挑戦してみよう。

※解放条件：エンディング到達および「特別ミッション：バトルラッシュ」を1回以上プレイ

※「特別ミッション：バトルラッシュ2」の難易度は設定難易度に関わらず共通となります。

●ステータス上限解放

パイロット能力値の強化上限が+50され、パイロットレベルの上限がLv.99からLv.150になる。また、機体・武器の改造段階の最大値が+5される。お気に入りの機体をさらに強化しよう。

●DLC②エリアミッション1話「予兆」

2月3日の無料アップデートにて、DLC②エリアミッション1話「予兆」を配信。こちらはDLC②未購入者でもプレイ可能なエリアミッションだ。

※ver1.2.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER2の最初のミッションである「託された勇者たち」をクリア

※DLC②エリアミッション1話「予兆」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。

※DLC②エリアミッション1話「予兆」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されず、機体も「ロボット大図鑑」に登録されません。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーロボット大戦Y

ジャンル：シミュレーションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）