本日4月21日には新規ミッションを含めた無料アップデートver1.3.0も配信！

バンダイナムコエンターテインメントは4月21日、家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック」の配信日が決定したと発表。配信日は、2026年4月22日となる。

エキスパンションパックには「伝説巨神イデオン」「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」「アイドルマスター XENOGLOSSIA」「スタードライバー THE MOVIE」「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」「EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の6作品が収録され、追加ミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。

さらに、「ver.1.3.0 無料アップデート」の情報を含む“エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV”を公開しているので、あわせてチェックしよう。

また、「スーパーロボット大戦」シリーズ35周年を祝して記念ロゴを制作。詳細は後述を確認してほしい。

▼エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV

https://youtu.be/9xDTwW9cmmA

■エキスパンションパック～無限次元～

【内容】

・追加プレイアブル機体：8機体

・追加エリアミッション：26

・追加アシストクルー：1人

・高難易度モード「MASTER」追加

・特典ミッション「特典：エキスパンションパック購入」

【エキスパンションパック参戦作品】

・伝説巨神イデオン

・機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

・アイドルマスター XENOGLOSSIA

・スタードライバー THE MOVIE

・クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

・EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

伝説巨神イデオン

機体名：イデオン

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

機体名：Hi-νガンダム/ナイチンゲール

アイドルマスター XENOGLOSSIA

機体名：インベル

スタードライバー THE MOVIE

機体名：タウバーン・コンパートメント

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

機体名：ヴィルキス

EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

機体名：ウルスラグナ/ニルヴァーシュＺ

※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。

■高難易度モード「MASTER」追加

エキスパンションパックを購入することで、『スーパーロボット大戦Y』をさらに遊びこむための各種ルールを変更した最高難度モード「MASTER」をプレイ可能に。敵軍はさらに強化され、味方部隊は機体改造費用の増加や取得経験値の減少、さらに修理・補給による経験値の取得ができなくなる。

また戦闘中では、敵フェイズ中での精神コマンドの使用が一切行えなくなり、ゲームオーバー時にリトライが選択できなくなる。