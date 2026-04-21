本日4月21日には新規ミッションを含めた無料アップデートver1.3.0も配信！
イデオンほかが参戦！『スーパーロボット大戦Y』有料DLC「エキスパンションパック」が4月22日に配信決定
バンダイナムコエンターテインメントは4月21日、家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック」の配信日が決定したと発表。配信日は、2026年4月22日となる。
エキスパンションパックには「伝説巨神イデオン」「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」「アイドルマスター XENOGLOSSIA」「スタードライバー THE MOVIE」「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」「EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の6作品が収録され、追加ミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。
さらに、「ver.1.3.0 無料アップデート」の情報を含む“エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV”を公開しているので、あわせてチェックしよう。
また、「スーパーロボット大戦」シリーズ35周年を祝して記念ロゴを制作。詳細は後述を確認してほしい。
▼エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV
https://youtu.be/9xDTwW9cmmA
■エキスパンションパック～無限次元～
【内容】
・追加プレイアブル機体：8機体
・追加エリアミッション：26
・追加アシストクルー：1人
・高難易度モード「MASTER」追加
・特典ミッション「特典：エキスパンションパック購入」
【エキスパンションパック参戦作品】
・伝説巨神イデオン
・機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
・アイドルマスター XENOGLOSSIA
・スタードライバー THE MOVIE
・クロスアンジュ 天使と竜の輪舞
・EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
伝説巨神イデオン
機体名：イデオン
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
機体名：Hi-νガンダム/ナイチンゲール
アイドルマスター XENOGLOSSIA
機体名：インベル
スタードライバー THE MOVIE
機体名：タウバーン・コンパートメント
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞
機体名：ヴィルキス
EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
機体名：ウルスラグナ/ニルヴァーシュＺ
※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。
■高難易度モード「MASTER」追加
エキスパンションパックを購入することで、『スーパーロボット大戦Y』をさらに遊びこむための各種ルールを変更した最高難度モード「MASTER」をプレイ可能に。敵軍はさらに強化され、味方部隊は機体改造費用の増加や取得経験値の減少、さらに修理・補給による経験値の取得ができなくなる。
また戦闘中では、敵フェイズ中での精神コマンドの使用が一切行えなくなり、ゲームオーバー時にリトライが選択できなくなる。
※エキスパンションパックをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適応が必要な場合は、アップデートの上ご利用ください。
※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。
※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。
※「エキスパンションパック」は、販売中の「デジタルアルティメットエディション」などを含む各デジタル限定版、「DLC１.＆２.セット」「DLC１.」「DLC２.」「プレミアムサウンド＆データパック」「ボーナスミッションパック」に含まれない独立した有料ダウンロードコンテンツです。
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