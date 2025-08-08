【待ってた】「スパロボY」体験版配信 製品版へのデータ引継ぎやプレイ特典も用意

バンダイナムコエンターテインメントは8月8日、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作「スーパーロボット大戦Y」の無料体験版を、Nintendo Switch／PlayStation 5向けに配信開始した。

プレイ範囲はCHAPTER 01までで、体験版内で作成したロボットやキャラクターデータ、獲得したゲーム内アイテムは本編へと引継ぎ可能となっている。さらに体験版をプレイ/CHAPTER 01をクリアすると、強化パーツやクレジットなどの特典を獲得できる。

Steam版の体験版はなし。プレイ特典、クリア特典については全ユーザーへ配布予定

また、未公開武器を含む戦闘アニメーションや、本作オリジナルのロボットを確認できる第3弾PVも公開。あわせてチェックしよう。

この発表を受け、ユーザーからは「これを待ってたんだ！」「戦闘アニメーションぬるぬる」「ダメージ表記よき」と好評の声。いっぽう、「UIが小さくて見づらい」「セーブの仕様がちょっと不満」「前作といろいろ違って戸惑う」などの声も。

発売は8月28日予定。体験版を触ってスタートダッシュを決める準備をしておこう。

・公式サイト 体験版について

https://34.suparobo.jp/product/trial/

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーロボット大戦Y

ジャンル：シミュレーションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年8月28日

価格：

通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）

超限定版：2万9920円（パッケージ版）★

★アソビストア、プレミアムバンダイ、楽天市場で販売。

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）