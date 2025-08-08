【待ってた】「スパロボY」体験版配信 製品版へのデータ引継ぎやプレイ特典も用意
2025年08月08日 15時00分更新
バンダイナムコエンターテインメントは8月8日、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作「スーパーロボット大戦Y」の無料体験版を、Nintendo Switch／PlayStation 5向けに配信開始した。
プレイ範囲はCHAPTER 01までで、体験版内で作成したロボットやキャラクターデータ、獲得したゲーム内アイテムは本編へと引継ぎ可能となっている。さらに体験版をプレイ/CHAPTER 01をクリアすると、強化パーツやクレジットなどの特典を獲得できる。
Steam版の体験版はなし。プレイ特典、クリア特典については全ユーザーへ配布予定
また、未公開武器を含む戦闘アニメーションや、本作オリジナルのロボットを確認できる第3弾PVも公開。あわせてチェックしよう。
この発表を受け、ユーザーからは「これを待ってたんだ！」「戦闘アニメーションぬるぬる」「ダメージ表記よき」と好評の声。いっぽう、「UIが小さくて見づらい」「セーブの仕様がちょっと不満」「前作といろいろ違って戸惑う」などの声も。
発売は8月28日予定。体験版を触ってスタートダッシュを決める準備をしておこう。
・公式サイト 体験版について
https://34.suparobo.jp/product/trial/
【ゲーム情報】
タイトル：スーパーロボット大戦Y
ジャンル：シミュレーションRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2025年8月28日
価格：
通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）
デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）
超限定版：2万9920円（パッケージ版）★
★アソビストア、プレミアムバンダイ、楽天市場で販売。
※パッケージ版はPS5／Switchのみ。
CERO：C（15才以上対象）
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
“PlayStation”および“PS5”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはそのほかの国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※インフォメーションの情報は、2025年4月20日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう