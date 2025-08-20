ゲーム  >  「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

島田秀平さん監修の精神コマンド手相占いキャンペーンも開催中

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

2025年08月20日 21時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

　バンダイナムコエンターテインメントは、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、DLC①②に参戦する作品およびロボットを公開した。

　ゲームの発売日は2025年8月28日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9790円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

▼DLC①②PVはコチラ！

https://youtu.be/SkAuiFcei98?si=zuV7ZSqf5XmICrM9

DLC①②の参戦作品およびロボット！

【DLC①】闇からの依頼

銀河旋風ブライガー
機体名：ブライガー

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

THE ビッグオー
機体名：ビッグオー

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダーW サイクロンジョーカー

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦!?『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダースカル

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダーアクセル

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

【DLC②】目覚める魂

鋼鉄ジーグ
機体名：鋼鉄ジーグ

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）
機体名：ゲッターノワール1号機

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）
機体名：ゲッターノワール・G

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

伝説の勇者ダ・ガーン
機体名：ダ・ガーンX

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

伝説の勇者ダ・ガーン
機体名：グレートダ・ガーンＧＸ

「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています