「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明

バンダイナムコエンターテインメントは、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、DLC①②に参戦する作品およびロボットを公開した。

ゲームの発売日は2025年8月28日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9790円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

▼DLC①②PVはコチラ！

https://youtu.be/SkAuiFcei98?si=zuV7ZSqf5XmICrM9

DLC①②の参戦作品およびロボット！

【DLC①】闇からの依頼

銀河旋風ブライガー

機体名：ブライガー

THE ビッグオー

機体名：ビッグオー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダーW サイクロンジョーカー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダースカル

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダーアクセル

【DLC②】目覚める魂

鋼鉄ジーグ

機体名：鋼鉄ジーグ

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール1号機

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール・G

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：ダ・ガーンX

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：グレートダ・ガーンＧＸ