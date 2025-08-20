島田秀平さん監修の精神コマンド手相占いキャンペーンも開催中
「仮面ライダー」が参戦！『スパロボY』のDLC①②の参戦作品やロボットが判明
2025年08月20日 21時20分更新
バンダイナムコエンターテインメントは、「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、DLC①②に参戦する作品およびロボットを公開した。
ゲームの発売日は2025年8月28日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9790円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。
▼DLC①②PVはコチラ！
https://youtu.be/SkAuiFcei98?si=zuV7ZSqf5XmICrM9
DLC①②の参戦作品およびロボット！
【DLC①】闇からの依頼
銀河旋風ブライガー
機体名：ブライガー
THE ビッグオー
機体名：ビッグオー
風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダーW サイクロンジョーカー
風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダースカル
風都探偵 仮面ライダースカルの肖像
機体名：仮面ライダーアクセル
【DLC②】目覚める魂
鋼鉄ジーグ
機体名：鋼鉄ジーグ
ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）
機体名：ゲッターノワール1号機
ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）
機体名：ゲッターノワール・G
伝説の勇者ダ・ガーン
機体名：ダ・ガーンX
伝説の勇者ダ・ガーン
機体名：グレートダ・ガーンＧＸ
この記事をシェアしよう
ASCII.jpの最新情報を購読しよう