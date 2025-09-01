ニンテンドーeショップでは「囚われのパルマ Anniversary Sale」を実施！
PS Storeで『Capcom Arcade Stadium』の単品タイトルがお買い得！「CAPCOM SEPTEMBER SALE」が開催中
2025年09月01日 17時05分更新
カプコンは9月1日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて同社の人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツをお買い得に購入できる「CAPCOM SEPTEMBER SALE」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
ニンテンドーeショップでは、ある孤島を舞台に一人の記憶喪失の青年と交流し、心と記憶を紐解きながら深い恋愛体験が味わえる、ガラス越しの体感恋愛アドベンチャーゲーム「囚われのパルマ」シリーズ9周年記念セールを9月25日まで実施中。
また、PlayStation Storeでは、豊富なジャンルでアーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade Stadium』の単品タイトルを、全作50％オフでゲット可能だ。
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SEPTEMBER SALE」特設ページでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM SEPTEMBER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-2ft5g/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
ニンテンドーeショップ
2025年9月25日23時59分まで
【囚われのパルマ Anniversary Sale】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_3
Nintendo Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【63％オフ!!】：1490円
Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【62％オフ!!】：1490円
Nintendo Switch『囚われのパルマ デラックス エディション』（ゲーム本編＋DLC セット）
通常価格：6101円
セール価格【67％オフ!!】：1990円
収録内容：
『囚われのパルマ』（ゲーム本編）
『囚われのパルマ 追加コンテンツパック A』
『囚われのパルマ 追加コンテンツパック B』
Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain デラックス エディション』（ゲーム本編＋DLC セット）
通常価格：6990円
セール価格【64％オフ!!】：2490円
収録内容：
『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）
『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック A』
『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック B』
『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック C』
PlayStation Store
2025年9月10日23時59分まで
PS4『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）
通常価格：各200円
セール価格【50％オフ!!】：各100円
追加タイトル：ファイナルファイト
大魔界村
天地を喰らうII - 赤壁の戦い
スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -
ストリートファイターII - The World Warrior -
戦場の狼
19XX - The War Against Destiny -
闘いの挽歌
U.S. Navy
プロギアの嵐
ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）
※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
