「ポケモンスリープ」フライゴン＆ボーマンダのW実装でアツい！ 新フィールド「アンバー渓谷」は11月6日より なおフライゴンのタイプは…
ポケモンは10月23日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、新フィールド「アンバー渓谷」の実装日を11月6日15時と発表した。
アンバー渓谷では、ポケモンたちとの新たな出会いに加え、新しい食材「つやつやアボカド」も登場するという。
新ポケモンは「ナックラー／ビブラーバ／フライゴン（じめん）」「タツベイ／コモルー／ボーマンダ（ドラゴン）」「イシズマイ／イワパレス（むし）」の計8種類。
ユーザーからは「フライゴン実装ありがとうございます！」「ボーマンダキター！」「イワパレス実装は神」と、それぞれのポケモンを推している人たちから喜びの声があがっている。
いっぽう、「ポケットモンスター」シリーズにおいてのタイプは、フライゴンが「じめん／ドラゴン」、ボーマンダが「ドラゴン／ひこう」、イワパレスが「むし／いわ」だった。
それを受けて「悲報フライゴンさん、じめんタイプ」「結局フライゴンがフライゴン扱いされるのか…」「新マップの好きなきのみと関係ないフライゴンよ」など、フライゴンの境遇に嘆く声も（新フィールドで有利なのは「どく、むし、ドラゴン」タイプ）。
とは言え、新フィールドに新ポケモン、新食材に新料理とくれば盛り上がるのは必然。11月6日の新しい出会いに向け、特定のタイプのポケモンを育てる、サブレを温存するなど、できることを進めておこう。
・【新登場】「アンバー渓谷」フィールド
https://www.pokemonsleep.net/news/333234393736353333383231313934323431/
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。