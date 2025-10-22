ポケモンは10月22日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて新ポケモン「バケッチャ」を実装した。

これは、10月27日より始まる「ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ」イベントで予定されていたもの。新月に現れるという「バケッチャ」の性質から、イベント開始日を待たずしてフライング実装となったようだ。

このサプライズにユーザーは「朝からテンション爆上がり」「な、なんじゃこりゃー！」「見覚えのないカボチャが埋まっててびっくりした」「色違いアザーッス！」と大興奮。一時Xのトレンド上位を埋め尽くすほどの勢いを見せた。

いっぽう、本来の実装が10月27日と告知されたことに対し、「お漏らしかい！」「バグかな？」「え…もう収穫しちゃったけどなかったことにされる？」と、意図せぬ実装なのではと不安に思うコメントもあった。そのあと公式から「新月に誘われて姿を現したのかも」と投稿があり、粋な計らいであることが判明。「バグかと思われてて草」「運営の愛を感じる」という声も。

さらに驚かされたことに、バケッチャは新食材「ずっしりカボチャ」を拾ってくる食材得意のポケモン。10月27日には新レシピも実装されると予想されるので、今日捕まえたバケッチャで少しでもカボチャを集めておくといいかもしれない。

・【イベント】ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ

https://www.pokemonsleep.net/news/333234363331303338333531333736333835/

