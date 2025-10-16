ゲーム  >  「ポケモンスリープ」ハロウィンにゴーストタイプが新登場　「ボクレー？ヒトモシ？」ファンの期待高まる

「ポケモンスリープ」ハロウィンにゴーストタイプが新登場　「ボクレー？ヒトモシ？」ファンの期待高まる

2025年10月16日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ポケモンは10月15日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」で10月27日より「ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ」イベントを開催すると告知した。

　期間中はハロウィン帽子をかぶったイーブイや、新しく登場するゴーストタイプのポケモンと出会えるという。

　それを受けてユーザーからは「ボクレーかな？」「ヒトモシ来てほしい…」「バケッチャ来るんとちゃうか」「ムウマという線もあるな」など、予想と期待が高まっているコメントが寄せられていた。

　ちなみにイベントでピックアップされる実装済みのポケモンは「ゴース／ゴースト／ゲンガー／カゲボウズ／ジュペッタ／フワンテ／フワライド／ミミッキュ／ラウドボーン」の9種類。誰が実装されるのか、続報に期待したい。

個人的にはゾロア（ヒスイのすがた）待ってます！
※画像は「Pokémon LEGENDS アルセウス」より

・【イベント予告】ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ
https://www.pokemonsleep.net/news/333230393832343932373132353334303137/

 

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

