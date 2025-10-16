「ポケモンスリープ」ハロウィンにゴーストタイプが新登場 「ボクレー？ヒトモシ？」ファンの期待高まる
2025年10月16日 17時00分更新
ポケモンは10月15日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」で10月27日より「ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ」イベントを開催すると告知した。
期間中はハロウィン帽子をかぶったイーブイや、新しく登場するゴーストタイプのポケモンと出会えるという。
それを受けてユーザーからは「ボクレーかな？」「ヒトモシ来てほしい…」「バケッチャ来るんとちゃうか」「ムウマという線もあるな」など、予想と期待が高まっているコメントが寄せられていた。
ちなみにイベントでピックアップされる実装済みのポケモンは「ゴース／ゴースト／ゲンガー／カゲボウズ／ジュペッタ／フワンテ／フワライド／ミミッキュ／ラウドボーン」の9種類。誰が実装されるのか、続報に期待したい。
・【イベント予告】ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ
https://www.pokemonsleep.net/news/333230393832343932373132353334303137/
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
