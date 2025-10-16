ポケモンは10月15日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」で10月27日より「ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ」イベントを開催すると告知した。

期間中はハロウィン帽子をかぶったイーブイや、新しく登場するゴーストタイプのポケモンと出会えるという。

それを受けてユーザーからは「ボクレーかな？」「ヒトモシ来てほしい…」「バケッチャ来るんとちゃうか」「ムウマという線もあるな」など、予想と期待が高まっているコメントが寄せられていた。

ちなみにイベントでピックアップされる実装済みのポケモンは「ゴース／ゴースト／ゲンガー／カゲボウズ／ジュペッタ／フワンテ／フワライド／ミミッキュ／ラウドボーン」の9種類。誰が実装されるのか、続報に期待したい。

・【イベント予告】ハロウィン2025：ダブルアメリサーチ

https://www.pokemonsleep.net/news/333230393832343932373132353334303137/

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。