【今日から】最大30％還元！PayPay自治体キャンペーン2025年9月分開始

PayPayのポイント還元率が大幅アップする自治体コラボ企画「PayPayであなたの街を応援しよう！」キャンペーン。この記事では2025年9月開始分の参加自治体やポイント還元率を地域別にまとめてご紹介します。

気になる還元率は最大30%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道・東北

●北海道

北広島市「きたひろキャッシュレス決済キャンペーン！最大30％戻ってくる！」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分

対象店舗：北海道北広島市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大30％

付与上限：

・1回あたり：500ポイント

・期間あたり：2000ポイント

●山形県

酒田市「家計とお店を応援！酒田のお店で最大10％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分

対象店舗：山形県酒田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

関東

●栃木県

さくら市「さくら市のお店を応援しよう！PayPayで最大15％戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年9月12日0時〜10月13日23時59分

対象店舗：栃木県さくら市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、さくら市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

中部

●長野県

須坂市「須坂市のお店を応援！キャッシュレスポイント還元キャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分

対象店舗：長野県須坂市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●三重県

松阪市「生活支援！最大15％ポイント還元キャンペーンin松阪」

開催期間：2025年9月1日0時〜9月30日23時59分

対象店舗：三重県松阪市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：8000ポイント

近畿

●大阪府

八尾市「第3弾 やおプレミアムお買い物キャンペーン 買って楽しい、もらっておトク！八尾の万博出展を盛り上げよう！」

開催期間：2025年9月16日0時〜9月30日23時59分

対象店舗：大阪府八尾市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、八尾市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：1000ポイント

中国

●山口県

阿武町「阿武町物価高騰対応生活支援！最大20%戻ってくるキャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2025年9月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：山口県阿武町内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：5000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

買い物はキャンペーン序盤が狙い目

キャンペーンが好調な場合、自治体によっては予定より早く終了してしまうこともあります。確実にポイントをゲットするなら、キャンペーン序盤を狙うのがお勧めです。

なお、各キャンペーンはPayPay商品券で支払った分は対象外となるので、こちらも注意しましょう。