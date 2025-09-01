このページの本文へ

アマゾン「Fire HD 10」7000円引き　Amazonタイムセール

2025年09月01日 14時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページのスクリーンショット

Amazon.co.jpより

　Amazon.co.jpでは9月1日14時現在、スマイル Saleの一環で、同社のタブレット「Fire HD 10」のセールを実施中。参考価格から7000円引きのお買い得タイムとなっている。

　主なセール対象商品は以下のとおり。

●Fire HD 10

・32GB：1万2980円（35%オフ）
・64GB：1万6980円（29%オフ）

　Fire HD 10は、10.1型フルHDディスプレーを搭載した本体に、Androidベースの独自OSを組み合わせたタブレット。Prime VideoやKindleなど、アマゾンが提供する各種サービスと相性が良い一方、Google Playに対応しておらず、一般的なAndroidタブレットよりも使用できるアプリが少ないという弱点もある。

　メインのタブレットよりも、Amazon特化型のサブ端末としての購入がおすすめだ。

Image from Amazon.co.jp
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
 

