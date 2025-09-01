アマゾン「Fire HD 10」7000円引き　Amazonタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpでは9月1日14時現在、スマイル Saleの一環で、同社のタブレット「Fire HD 10」のセールを実施中。参考価格から7000円引きのお買い得タイムとなっている。

主なセール対象商品は以下のとおり。

●Fire HD 10 ・32GB：1万2980円（35%オフ）

・64GB：1万6980円（29%オフ）

Fire HD 10は、10.1型フルHDディスプレーを搭載した本体に、Androidベースの独自OSを組み合わせたタブレット。Prime VideoやKindleなど、アマゾンが提供する各種サービスと相性が良い一方、Google Playに対応しておらず、一般的なAndroidタブレットよりも使用できるアプリが少ないという弱点もある。

メインのタブレットよりも、Amazon特化型のサブ端末としての購入がおすすめだ。