LINEで新幹線予約、PayPayで支払い可能に

東海旅客鉄道（JR東海）、西日本旅客鉄道（JR西日本）、九州旅客鉄道（JR九州）とLINEヤフー、PayPayは8月28日、「LINE」から新幹線を予約できるサービス「LINEからEX」を発表した。10月4日5時30分より、東海道、山陽、九州の各新幹線でサービスを開始する。

本サービスは、スマートフォン・タブレットのLINEアプリで公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、LINEアカウントの連携と規約等への同意を済ませることで利用可能。

乗車時は事前に紐付けておいた交通系ICカードか、乗車用QRコードを発行して改札を通過する形となる。

料金の決済方法は「PayPay」のみ。既存のネット予約サービス（エクスプレス予約／スマートEX）と異なり、クレジットカードの登録なしでも利用できることが強みだ。

一方、エクスプレス予約やスマートEXで提供されている一部の商品や機能（早特商品／手数料無料の予約変更／シートマップによる座席指定／24時間体制の予約受付／紙の切符の発行等）は、利用することができない。