このページの本文へ

LINEで新幹線予約、PayPayで支払い可能に

2025年08月29日 15時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
東海道新幹線の車両

　東海旅客鉄道（JR東海）、西日本旅客鉄道（JR西日本）、九州旅客鉄道（JR九州）とLINEヤフー、PayPayは8月28日、「LINE」から新幹線を予約できるサービス「LINEからEX」を発表した。10月4日5時30分より、東海道、山陽、九州の各新幹線でサービスを開始する。

　本サービスは、スマートフォン・タブレットのLINEアプリで公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、LINEアカウントの連携と規約等への同意を済ませることで利用可能。

サービスの利用イメージ

サービスの利用イメージ

　乗車時は事前に紐付けておいた交通系ICカードか、乗車用QRコードを発行して改札を通過する形となる。

　料金の決済方法は「PayPay」のみ。既存のネット予約サービス（エクスプレス予約／スマートEX）と異なり、クレジットカードの登録なしでも利用できることが強みだ。

　一方、エクスプレス予約やスマートEXで提供されている一部の商品や機能（早特商品／手数料無料の予約変更／シートマップによる座席指定／24時間体制の予約受付／紙の切符の発行等）は、利用することができない。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン