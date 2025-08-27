ポケモンは8月25日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にてトレーナーレベルを再調整すると発表した。上限が50から80に引き上げられ、新たなリワードが追加される。実施予定日は2025年10月15日。

現在公開されている情報としては、「レベル41～50のレベルアップリサーチのタスクを削除」「レベル71～80にはレベルアップリサーチのタスクを追加」「レベル70以上になるとほかのトレーナーと“キラフレンド”になりやすくなる」といったもの。所持上限アップのようなリワードが追加され、新たな着せ替えアイテムも登場する。

一部のトレーナーは獲得済みのXPに基づいて、10月15日に自動でレベルアップすることがあるとのこと。今回の再調整により、レベルが下がることはないという。

また、10月14日までにレベル50へ到達しておくと、「レベル50ジャケット」など今後は入手不可能になるリワードがゲットできる。目指せそうな人は狙ってみるといいだろう。

それを応援するため、8月26日～10月14日の期間中は「XPゲットチャンス」イベントを開催。ポケモンをつかまえた時にもらえるXPが2倍になるほか、レイドバトルやマックスバトルに勝利すると固定XPが手に入る。

レベルアップリサーチのタスクが調整され、1週間で25km探索するタスクが8回から2回だけの達成になるなど、レベル50を目指しやすくするとのこと。

新たなレベルアップシステムの実装は10月15日から。それまでに既存トレーナーは準備を進めておこう。

