「ポケモンGO」最大レベル80に レベル70以上で「キラフレンド」になりやすく
2025年08月27日 11時10分更新
ポケモンは8月25日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にてトレーナーレベルを再調整すると発表した。上限が50から80に引き上げられ、新たなリワードが追加される。実施予定日は2025年10月15日。
現在公開されている情報としては、「レベル41～50のレベルアップリサーチのタスクを削除」「レベル71～80にはレベルアップリサーチのタスクを追加」「レベル70以上になるとほかのトレーナーと“キラフレンド”になりやすくなる」といったもの。所持上限アップのようなリワードが追加され、新たな着せ替えアイテムも登場する。
一部のトレーナーは獲得済みのXPに基づいて、10月15日に自動でレベルアップすることがあるとのこと。今回の再調整により、レベルが下がることはないという。
また、10月14日までにレベル50へ到達しておくと、「レベル50ジャケット」など今後は入手不可能になるリワードがゲットできる。目指せそうな人は狙ってみるといいだろう。
それを応援するため、8月26日～10月14日の期間中は「XPゲットチャンス」イベントを開催。ポケモンをつかまえた時にもらえるXPが2倍になるほか、レイドバトルやマックスバトルに勝利すると固定XPが手に入る。
レベルアップリサーチのタスクが調整され、1週間で25km探索するタスクが8回から2回だけの達成になるなど、レベル50を目指しやすくするとのこと。
新たなレベルアップシステムの実装は10月15日から。それまでに既存トレーナーは準備を進めておこう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
