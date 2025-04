Nianticは4月10日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」の公式X(Twitter)において、新たな機能「GOスタンプラリー」の実装を告知した。

「GOスタンプラリー」は、特定のポケストップを訪れてスタンプを集めていく機能。スタンプを集めると、スタンプラリーのテーマに沿ったアイテムを手に入れたり、特定のポケモンと出会える。

スタンプにはポケストップの名前や日付が印字され、押している時間でインクの濃さが変わるなど、現実のスタンプラリーと同様の細かいこだわりが実装されている模様。

第一回の開催は2025年4月13日から開催される「大阪・関西万博」の会場内。今後は日本全国にある、ポケモンの絵が描かれたマンホール蓋「ポケふた」を巡る「GOスタンプラリー」の実施も予定しているとのこと。

開発からのメッセージも届いているので、合わせてチェックしてほしい。

「GOスタンプラリー」開発に込めた思い 世界中の多くの素晴らしい場所が、既にポケストップになっています。また、地元の人だからこそ知っているような、ユニークな場所もポケストップとなり、その地域の魅力に気づいてもらうきっかけともなっています。このような魅力的なポケストップを巡るのも、『Pokémon GO』の楽しみ方の一つです。私たちは、『Pokémon GO』をきっかけに、トレーナーの皆さんにさまざまな場所を訪れてもらい、そして現実世界をより楽しんでいただきたいと願っています。 スタンプラリーが、実は日本発祥の遊びであることは、ご存知でしたでしょうか? この日本発のスタンプラリーを「GOスタンプラリー」として『Pokémon GO』に追加しました。日本のトレーナーの皆さんが、どんなことに興味を惹かれるのか? 体験したいと思えるようなゲームプレイは何か? ということを考えて「GOスタンプラリー」を開発しました。この日本発の新たな機能を、ぜひ日本のトレーナーの皆さんに楽しんでいただき、そして将来的には、世界中のトレーナーにも広げていきたいと思っています。

・公式サイトニュースページ

https://pokemongolive.com/post/go_stamp_rally

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon GO

ジャンル:位置情報ゲーム

配信:Niantic

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2016年7月6日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)