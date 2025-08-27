ポケモンは8月26日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて新シーズン「変わりゆく物語」を開催すると告知した。期間は9月2日10時～12月2日10時まで。

新シーズン全体を通して、「ケルディオ（いつものすがた）」を「ケルディオ（かくごのすがた）」に変えられるという。まだケルディオをつかまえていない人は、スペシャルリサーチで出会えるとのこと。

メガシンカとしては「メガサメハダー」「メガバクーダ」「メガメタグロス」が初登場。シーズン全体では「カミッチュ」や「カミツオロチ」が登場し、「キョダイマックスダストダス」「ダイマックスジュラルドン」にも挑戦できるという。

また、期間中のシャドウレイドでは、「シャドウグラードン」が初登場。今シーズン中にサカキが再びやってくることを予感させている。

トレーナーからは「出し過ぎでは？（歓喜）」「レックウザ復刻ありがてぇ」「激レアリンゴ収穫作業はーじまーるよー」「ワイルドエリアまじ楽しみ」など、期待する声が多く寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）