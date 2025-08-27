「ポケモンGO」新シーズン、9月2日開始 シャドウグラードン初登場
2025年08月27日 11時45分更新
ポケモンは8月26日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて新シーズン「変わりゆく物語」を開催すると告知した。期間は9月2日10時～12月2日10時まで。
新シーズン全体を通して、「ケルディオ（いつものすがた）」を「ケルディオ（かくごのすがた）」に変えられるという。まだケルディオをつかまえていない人は、スペシャルリサーチで出会えるとのこと。
メガシンカとしては「メガサメハダー」「メガバクーダ」「メガメタグロス」が初登場。シーズン全体では「カミッチュ」や「カミツオロチ」が登場し、「キョダイマックスダストダス」「ダイマックスジュラルドン」にも挑戦できるという。
また、期間中のシャドウレイドでは、「シャドウグラードン」が初登場。今シーズン中にサカキが再びやってくることを予感させている。
トレーナーからは「出し過ぎでは？（歓喜）」「レックウザ復刻ありがてぇ」「激レアリンゴ収穫作業はーじまーるよー」「ワイルドエリアまじ楽しみ」など、期待する声が多く寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう