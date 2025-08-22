TECH ASCII「ゆるっとナイト」 vol.1を開催します！！
【9月1日開催！】ファイルメーカー好き、アスキーに集まれ！特上うな重をお供にゆるっと楽しむ夜。
2025年08月22日 18時00分更新
第1回テーマは「ファイルメーカー」で、しかも、うなぎ付き!?
9月1日（月）19時〜開催のTECH.ASCII「ゆるっとナイト」ですが、おかげさまで多くのお申し込みをいただきました！
応募が定員に達したため、本日正午をもって受付を締め切らせていただきましたが、大変多くのご希望をいただいたことから、会場およびうなぎの調整を行い、若干名ではありますが追加枠をご用意できることになりました！ うなぎは、なんとミシュランを獲得した予約困難店の「特上うな重」をご用意することに成功しています…！
追加枠のお申し込みは8月27日（水）12:00までとなります！ 追加枠は若干名となり、応募者多数の場合は抽選となりますのでその点はご了承ください。追加枠の当選者様には、8月27日（水）18:00までにご連絡予定です。
▼参加申込はこちら
https://forms.gle/BpLJQQ1fx1YJKksH9
ファイルメーカーに触り始めたばかりで、知りたいことがあるという方も、長年愛用しているベテランの方も、ぜひ“ゆるっと”ご参加ください。ファイルメーカーに興味があれば、きっと楽しめるはず！ 主役は、あなたです。
ファイルメーカーユーザーの皆様自身が主役となる企画をご用意しておりますので、ぜひ奮ってご参加ください！
当日は、角川アスキー総合研究所から、ファイルメーカーを社内業務で長年活用してきた吉川も参加します（参考記事：https://ascii.jp/elem/000/004/269/4269033/）。
ASCIIが本気で仕掛ける、新しい“つながり”のかたち、ここから一緒に作っていきましょう！
開催概要
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～
テーマ：vol.1 ファイルメーカー ファンミーティング
日時：2025年9月1日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定15名（現在追加募集中、応募多数の場合は抽選）
参加費：無料（※うなぎ付き）