【9月1日開催！】ファイルメーカー好き、アスキーに集まれ！特上うな重をお供にゆるっと楽しむ夜。

第1回テーマは「ファイルメーカー」で、しかも、うなぎ付き!?

9月1日（月）19時〜開催のTECH.ASCII「ゆるっとナイト」ですが、おかげさまで多くのお申し込みをいただきました！

応募が定員に達したため、本日正午をもって受付を締め切らせていただきましたが、大変多くのご希望をいただいたことから、会場およびうなぎの調整を行い、若干名ではありますが追加枠をご用意できることになりました！ うなぎは、なんとミシュランを獲得した予約困難店の「特上うな重」をご用意することに成功しています…！

追加枠のお申し込みは8月27日（水）12:00までとなります！ 追加枠は若干名となり、応募者多数の場合は抽選となりますのでその点はご了承ください。追加枠の当選者様には、8月27日（水）18:00までにご連絡予定です。

ファイルメーカーに触り始めたばかりで、知りたいことがあるという方も、長年愛用しているベテランの方も、ぜひ“ゆるっと”ご参加ください。ファイルメーカーに興味があれば、きっと楽しめるはず！ 主役は、あなたです。

ファイルメーカーユーザーの皆様自身が主役となる企画をご用意しておりますので、ぜひ奮ってご参加ください！

当日は、角川アスキー総合研究所から、ファイルメーカーを社内業務で長年活用してきた吉川も参加します（参考記事：https://ascii.jp/elem/000/004/269/4269033/）。

ASCIIが本気で仕掛ける、新しい“つながり”のかたち、ここから一緒に作っていきましょう！