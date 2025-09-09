ポケモン情報局公式X（Twitter）にて9月9日、「逆転」現象が確認された。

アカウント名は「局報情ンモケポ【式公】」となり、トップのバナー画像や投稿される画像は「上下逆転」の状態。ハッシュタグまで逆にしているのはあまり見ない光景だ。

この現象について、ユーザーからは10月16日発売の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に「メガカラマネロ」が登場することの匂わせではないかとの見方が広まっている。

カラマネロとは、「マーイーカ」から進化する「ぎゃくてんポケモン」。「ポケットモンスターX・Y」で初登場したポケモンで、ニンテンドー3DSを物理的に逆さまにした状態でレベルアップすることが進化条件となっていた（公式サイトはこちら）。

また、全国のポケモンセンターでリアルイベント「マイ・フレンド・カラマネロ」が開催中。カラマネロの発行体を模した装飾などが一部店舗で行われているとのこと。

今回の「逆転現象」がなにを指しているのか、続報に注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。