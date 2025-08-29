ポケモンは8月28日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に新登場する「メガルチャブル」に関する情報を公開した。

これは、「激闘！ルチャブル vs カイリキー」と称したプロレス対決映像にて発表されたもの。映像では、ルチャブルとトレーナーの絆がメガシンカを起こし、カイリキーに逆転勝利するというアツイ展開となっている。

また、公式から追加でメガルチャブルの特徴や紹介映像も公開。メガシンカによって筋肉を増量し耐久力に自信を持ったことで、さらに相手やトレーナーにアピールを繰り返すようになったという。

この発表にユーザーは「意外なポケモンがメガシンカ」「しつこいアピールで草」と意外に思う声も多かった。一方、「ルチャブル一番好きだったからマジ嬉しい」「アメコミヒーロー感とマスクドレスラーらしさがより強調された最高のデザイン」などの声もあり、ルチャブル好きにはとくに刺さるニュースとなったようだ。

発売まで新たなメガシンカポケモンが続々と発表されている本作。今後もどんなポケモンが登場するのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。