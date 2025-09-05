任天堂は9月5日より、Nintendo Switch 2本体と10月16日に発売する「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」がセットになった同梱版の予約受付を各販売店にて開始する。数量限定販売で、マイニンテンドーストアでの予約は受け付けていない。価格は5万3980円だ。

Amazon.co.jpやヨドバシ.comなどのECサイトのほか、ビックカメラなどの実店舗でも先着販売（予約）をしている。SNSでは「意外と並んでる人が少ない」という声もあがっているので、店舗に向かってみるのもアリかもしれない。

また、ポケモンセンターオンラインでは抽選販売を実施する。過去にNintendo Switch 2を購入した履歴があると落選になる制限もあった。

●ポケモンセンターオンラインはこちら

https://www.pokemoncenter-online.com/4902370553505.html

「ポケモンセンターオンライン」の抽選情報 ・抽選応募受付期間

2025年9月5日12時00分～2025年9月16日11時59分

・抽選結果発表日

2025年9月22日15時00分以降

・注文および、支払い期間

2025年9月22日15時00分～2025年9月26日16時59分

・商品のお届け時期

発売日前日＜10月15日（水）＞までに発送

ちなみに、「Pokémon LEGENDS Z-A」は初代Nintendo Switch向けにも販売される。Switch 2 Editionではフレームレートの向上やグラフィックの強化で、より快適なプレイが可能だ。「アップグレードパス」も販売されるので、購入の仕方はよく検討しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。