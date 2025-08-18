ポケモンは8月18日、2025年10月16日に発売する「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズ Z-A）」の通信対戦に関する最新情報を公開した。

映像ではフリーアナウンサーの篠原 光さんによるナレーションで、さながらeスポーツの競技シーンかのような熱いバトルが展開している。

本作の通信対戦は、最大4人で戦い、制限時間内に倒したポケモンの数で1位から4位までの順位を競う「Z-A Battle Club」というもの。従来の1対1のターン制ではなく、リアルタイムに動き回り技を繰り出すアクションバトルとなった。

また、一部の技の効果がこれまでのシリーズと異なり、一定の範囲を攻撃して複数のポケモンにダメージを与えられる技や、直線状を攻撃することで遠くのポケモンを狙える技などがあるという。

離れたところから奇襲をかけるのか、集まっているところを大技で一網打尽にするのか、まずは「まもる」でガードしてから反撃の一撃を繰り出すのか。さまざまな戦略で勝利を掴もう。

ステージ内には集めるとメガシンカできるようになるエネルギーや、一時的に能力アップする道具などが出現。3分間のなかでいかにポケモンを倒しポイントを獲得するかが求められる。

モードは2つ。ランクアップ時やシーズンの終わりに報酬を受け取れる「ランクバトル」と、あいことばを入力するとマッチングできる「プライベートバトル」。

ランクは最低のZから最高のAまであるので、より高いランクを目指すことになる。

プライベートバトルはローカル通信とインターネット通信を用意。好きなルールで仲間との勝負を楽しもう。

なお、通信対戦は『Pokémon LEGENDS Z-A』、『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』および「アップグレードパス」を適用した『Pokémon LEGENDS Z-A』間で行える。インターネット通信のバトル参加にはNintendo Switch Onlineへの加入が必要なので覚えておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：審査予定

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。