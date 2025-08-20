コリコリ食感がやみつき！なか卯の「炭火やげん軟骨親子重」本日発売

丼や京風うどんを提供する「なか卯」は、本日8月20日11時より「炭火やげん軟骨親子重」を発売する。

ご飯が進む炭火の香り「炭火やげん軟骨親子重」

なか卯の看板メニューである「親子丼」をアレンジした新作。

▲炭火やげん軟骨親子重（並盛：690円、ごはん大盛：780円）

食べ応えのある大ぶりの鶏肉を使用したふわとろの親子丼に、炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏のやげん軟骨をトッピングした、やみつきになる味わいという商品。

九州産若鶏の肉付きの良いやげん軟骨をまろやかな塩味で味付けし、炭火でじっくりと焼き上げており、コリコリとした食感と噛むごとに広がる旨みを特長としている。



やげん軟骨のコリコリとした食感や鼻に抜ける炭火の香りがアクセントとなり、ごはんが進むんだとか。

バリエーションとして、濃厚な“こだわり卵”のコクがプラスした「とろたま炭火やげん軟骨親子重」や「温たま炭火やげん軟骨親子重」も販売する。

▲とろたま炭火やげん軟骨親子重（並盛：780円、ごはん大盛：870円）

▲温たま炭火やげん軟骨親子重（並盛：790円、ごはん大盛：880円）

ありそうでなかった新作

とろたまも温たまも絶対合うね

炭火香るやげん軟骨のコリコリとした食感がやみつきになりそうな新商品。なか卯は親子丼の限定メニューをこれまでにもいろいろ出してきましたがやげん軟骨とあわせたメニューは初めて。



炭火の香りも食欲がそそられそう！とろとろな卵との相性も良さそうなので、トッピングオンしちゃうかな〜♪

（※文中の価格はすべて税込）