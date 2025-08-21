肉大盛り無料に！「焼きたてのかるび」感謝祭でお得な企画が4つ続々

カルビ丼とユッケジャンスープのお店「焼きたてのかるび」は、8月29日から9月21日まで、「焼きたてのかるび感謝祭」を開催します。



同ブランドの4周年を記念したもので、期間中は4つのお得な特典を順次展開。

■【第1弾】8月29日～31日

焼きたてのカルビ丼 肉大盛り通常250円→無料

第1弾は3日間限定で、名物「焼きたてのカルビ丼」をはじめとするカルビ丼シリーズで、通常＋250円の“肉大盛り”を無料で提供します。

対象はねぎ玉カルビ丼やキムチカルビ丼など全5種類です。店内利用だけでなく、持ち帰りやドライブスルー、モバイルオーダーでも利用できます。

■【第2弾】9月1日～7日

セット5商品が通常価格から50円引き

第2弾は1週間限定で、人気のセット商品を50円引きで提供します。対象となるのは、ユッケジャンスープや盛岡冷麺、王道カルビラーメンなどと組み合わせられる定番のセットです。こちらも持ち帰りやモバイルオーダーが利用可能です。

・対象商品：ユッケジャンスープ(小)セット、たっぷり野菜スープ(小)セット、

・盛岡冷麺(小)セット、王道カルビラーメン(小)セット、すだち冷麺(小)セット

■【第3弾】9月8日～14日

鉄板カルビ定食 ごはん特盛通常価格→無料

第3弾は1週間限定で、鉄板カルビ定食を注文した人を対象に、ごはん特盛を無料アップデートします。

焼きたての肉とボリューム満点のごはんで満足感を味わえる期間限定サービスで、対象は店内利用限定です。

■【第4弾】9月15日～21日

丼1杯ごとにスタンプ2倍 通常1個→2個

第4弾は1週間限定で、公式アプリ会員を対象にスタンプが通常の2倍付与します。

丼を1杯食べるごとにスタンプ2個が付与され、10個貯まると次回300円引きクーポンが届きます。持ち帰りやドライブスルーも対象です。

「焼きたてのかるび」4周年でお得が続々

お肉好きはチェック！

「焼きたてのかるび」は、「焼肉きんぐ」と系列のチェーンで、現在全国に32店舗出店しています。



今回は4周年を記念して、肉のボリュームアップやセット割引、ごはん特盛無料など、食欲を刺激する企画が続きます。特に最初の3日間の「肉大盛り無料」は、カルビ好きにとって見逃せない内容です。

普段の食事で利用している人も、この機会に新しいメニューを試してみては？

※価格は税込み表記です。