8月21日スタート

ドクターペッパー140周年記念お得メニューがかっぱ寿司に！ドクペ、おめでとう

2025年08月20日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　かっぱ寿司は8月21日から、ドクターペッパー誕生140周年を記念した特別メニューを販売します。

　定番のドクターペッパーに加え、アルコール入りのオリジナルアレンジドリンク2種、さらにポテトが付いたお得なセットも登場します。

▲ドクターペッパー　200円～

　独自の甘さとスパイス感がクセになるドリンクです。寿司との意外な相性や、食後の一杯としても楽しめます。

▲ドクターペッパー ～サングリア仕立て～（アルコール度数3％以下）　500円～

フルーティーかつスパイシーな、大人向けの炭酸ドリンクです。

▲ドクターペッパー ディーゼル（アルコール度数3％以下）　500円～

　甘みと香りの深みを感じられる炭酸ミックスで、ビールのような泡立ちを楽しめます。

130円お得！ ドクターペッパー140周年記念特別セット

　ドクターペッパーとポテトが付いたセットも用意されます。単品注文より130円もおトクになります。

　アルコール入りのオリジナルアレンジドリンクとのセットもラインアップし、ちょい呑みにぴったりの内容です。

▲ドクターペッパー ちょこっとポテトセット　300円～

▲ドクターペッパー ～サングリア仕立て～ ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）　600円～

▲ドクターペッパー ディーゼル ちょこっとポテトセット（アルコール度数3％以下）　600円～

ちょい呑み派も満足！か

　寿司店で味わうドクターペッパーは少し意外ですが、個性ある味わいが新鮮な組み合わせに感じられそう。ポテト付きでお得なセットがあるのも気軽に試しやすいポイントで、寿司と一緒に楽しむ新しい体験になる予感！

　こちらの販売は9月3日まで（予定）となっています。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。

