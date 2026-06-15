本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年6月6日～6月12日）は、VMwareのコスト負担増加や仮想化基盤への移行実態、AIボットによるインターネットトラフィックの急伸、“電力不足”を引き起こしつつあるAIデータセンター、AI業務活用で起きる「仕事に求められるスキル」への変化、会社員との“社会保険格差”を訴えるフリーランスについてのデータを紹介します。

VMware利用企業で、過去2年以内にサーバー仮想化基盤の導入／移行／更新を検討、または実施した情報システム部門担当者への調査より。VMwareのライセンスモデル変更に伴って、9割超の企業が「コスト負担が増加した」と実感。移行先を「比較検討中」（48.6％）、「すでに移行を進めている」（28.4％）と、合計で8割近くが移行に向けたアクションを開始している。移行における課題としては「ライセンス・運用コストの負担」（67.0％）と「ベンダー方針変更への対応工数」（65.0％）が上位。ベンダーに求めるサポート体制としては「国内拠点による迅速な対応」（48.6％）、「日本語対応」（42.2％）、「8年以上の長期保守」（39.4％）が上位に並び、国内ベンダーによる安定した長期サポートへの期待が突出している。

⇒ 移行先のサーバー仮想化基盤の選定基準としては、「機能の豊富さ・カバー範囲の広さ」（22.0％）よりも「ライセンス・運用コストの予見可能性」（62.4％）という回答が圧倒的に多く、“脱VMware”が進む理由がかいま見えます。

CDN事業者のFastlyによるAI生成トラフィックの動向レポートより。AIによるリクエストは、2026年5月末時点で同年1月から約30％増加した。中でもClaude関連のトラフィックは、555％以上（6.5倍以上）の増加という急激な伸び。オリジンサーバーへのアクセスは、人間のリクエストでは9％未満にとどまるのに対して、AIリクエストは半数以上（51％）がオリジンアクセスを要求し、これがシステムへの高負荷をもたらすと警鐘を鳴らしている。

⇒ AIトラフィックは、「モデル学習データの収集（AIクローラー）」と「AIアシスタントによるユーザー代替アクセス（AIフェッチャー）」に分類され、それぞれインフラに与える負荷パターンは異なるとのこと。FastlyのCTOは、企業の課題は単なるAIボットの阻止ではなく、それぞれ個別にとらえ、どれを加速／管理／検証／遮断すべきかを見極めることだと指摘しています。