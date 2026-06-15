「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第26回
アット東京との戦略的パートナーシップも発表
VMwareの代替として再注目 困っているサービスプロバイダーをZadaraが救う？
2026年06月15日 11時30分更新
VMwareのライセンス体系変更で加速する「脱VMware」の流れ。導入したユーザー企業よりもっと困っているのは、VMwareをサービスとして提供しているサービスプロバイダーと言えるかもしれない。そんな脱VMwareの受け皿を提供するZadataがInterop Tokyo 2026にブースを出していた。
ストレージベンダーからソブリンAIクラウドへ進化
Zadaraは、2011年にストレージベンダーとしてスタート。Amazon S3互換のオブジェクトストレージを提供しており、サービスプロバイダーはマルチテナントでユーザーに提供できる。ここまでだとWasabi Technologiesに近いが、Zadaraは仮想のコンピュートやネットワークも提供するようになっており、現在は世界中に500カ所以上のエッジクラウド拠点を保有する。この拠点をベースにした「Zadara Edge Cloud」はAWSとの互換性があり、データ転送料が無料という従量課金制のIaaSとして注目を集めている。
最近では、マルチテナントのGPUコンピューティング環境も提供しており、マルチテナント環境におけるLLMの学習・推論、マルチモーダルAI開発も可能だ。NVIDIA Cloud Partner（NCP）向けソフトウェアリファレンスガイドに準拠しており、AIを前提としたソブリンAIクラウドとして利用できる。
日本でのユーザーとして公表されているのが、KDDIと楽天モバイルだ。KDDIは企業向けのストレージサービスとして「Zadara Cloud Storage」を提供。楽天モバイルは5Gネットワークや完全仮想化モバイルネットワーク（vRAN）の構築でZadataを採用している。パブリッククラウドに依存せず、実績のあるストレージやネットワークを使いたいというサービスプロバイダーのニーズに応えているわけだ。
そして、Interop初日の6月10日にはZadaraとアット東京との戦略的パートナーシップが発表されている。データセンターを拠点とした「Zadara Cloud アット東京リージョン」を共同開設するとともに、アット東京がサービス「ATBeX Edge Compute powered by Zadara」として提供する。提供開始は2026年8月の予定だ。
脱VMwareの受け皿としてアピール
さて、Zadara自体はすでに15年の歴史を持っているが、最近は「脱VMware」の受け皿として再度注目を集めている。ブロードコムによるVMwareの買収やライセンス体系の変更で脱VMwareを検討するエンタープライズ企業は多いが、企業にサービスを提供しているサービスプロバイダーやSIerも代替の選択肢を模索している。こうしたニーズに対して、NutanixやKVMが選択肢として上がることも多いが、ZadaraはKVMベースのハイパーバイザーを前提に脱VMwareの受け皿をアピールしている。
Zadara Edge Cloudはマネージド型のKVMハイパーバイザーを採用しているが、独自の分散仮想スイッチ（DVS）とVPCサポートを提供しており、VMwareでライブマイグレーション可能なEVCモードのVMware環境とネットワークを共有できる。これにより、ツールを使ってクラスターを無停止でZadaraのハイパーバイザーに移行したり、両者を共存させることが可能だ。脱VMwareの受け皿としても注目しておきたい。
Interopをアスキーでは「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信しています！
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