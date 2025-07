ポケモンは7月8日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」で2025年7月14日より開催する「2周年記念フェスティバル」において、新たなポケモン追加を発表した。

すでに発表されていたホウエン地方の御三家「キモリ、アチャモ、ミズゴロウ」に加え、「プラスル」と「マイナン」が新登場する。進化後のポケモンも含めれば、計11種のポケモンが一挙追加されることになる。

この発表にユーザーは「プラスルかわいいー!」「これは2匹セットで使うといいやつか」「頼みますよ運営さん!」と歓喜の声。いっぽう、「16ゲージはやめてくれ…」と、ゲットするためのフレンドゲージが多いポケモンではないかと危惧する声も。

いよいよ来週から始まる2周年イベント。フィールド選びも重要で、すべてのポケモンが出現する「ワカクサ」か、特定の御三家を狙って「シアン、トープ、ラピスラズリ、ゴールド」か。いまのうちに作戦を考えておこう。

・【イベント予告】2周年記念フェスティバル

https://www.pokemonsleep.net/news/323834313032353239353232383630303333/

・【新登場】キモリ / アチャモ / ミズゴロウ / プラスル / マイナン たち

https://www.pokemonsleep.net/news/323836363139383039363439353234373337/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

