SNKは7月13、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売中の『餓狼伝説 City of the Wolves』について、『ストリートファイター』とのコラボレーションキャラクター「ケン」のトレーラーを公開した。ケンの配信時期は、今夏予定だ。

「ケン」キャラクタートレーラー

日本語ボイス:https://youtu.be/kBPbkPkTD2c

英語ボイス:https://youtu.be/kKbFMdNeBzU

『餓狼伝説』×『ストリートファイター』。夢のクロスオーバーが実現!

カプコンの人気格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズでおなじみの「ケン」と「春麗」が、『餓狼伝説 City of the Wolves』に登場。

現在、『ストリートファイター6』に参戦中の「テリー・ボガード」と「不知火舞」、そして今回、『餓狼伝説 City of the Wolves』にて「ケン」と「春麗」が参戦することで、両タイトルの夢のクロスオーバーが実現する。

なお、「ケン」と「春麗」は、『餓狼伝説 City of the Wolves』シーズンパス1のDLCキャラクターとして、2025年夏に「ケン」、2025年冬に「春麗」の配信を予定している。

ケン | KEN

Voice Actor [日本語]岸 祐二 [英語]David Matranga

メトロシティから来訪した、元全米格闘王。とある事件の手がかりを追い、彼はサウスタウンへと足を踏み入れる。

「元全米格闘王」の名は伊達ではなく、並の格闘家たちは、彼の炎の技に太刀打ちできない。そしてサウスタウンで「伝説の狼」との邂逅を果たした時、運命の歯車が動き出す――。

アレンジコスチュームとして、「赤道着」も実装!

通常衣装に加え、アレンジコスチュームとして『ストリートファイター6』の“Outfit 2”の「赤道着」も選択可能。

「ケン」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」「EOST MODE」も追加!

「ARCADE MODE」では、「ケン」と「テリー」の初めての出会い、そしてこれから始まる二人の戦いのストーリーが展開。

またRPGモード「EOST MODE」では、サウスタウンの異変に気付いた「ケン」が、ある男の陰謀に巻き込まれる。ぜひ両モードでケンの活躍を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

発売:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:発売中(2025年4月24日)

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」(2025年6月24日配信)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ジョー・東」(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

