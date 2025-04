SNKは4月18日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)]の生放送を配信すると発表。配信日時は、2025年4月20日21時より。

本放送では、声優の近藤隆さん、小清水亜美さん、安済知佳さんと本作開発陣によるゲームシステムの紹介や対戦を生放送でお届け。放送中のハッシュタグ「#餓狼伝説」の投稿数に応じたプレゼントキャンペーンも実施予定だ。アーリーアクセスが翌日に迫った『餓狼伝説 City of the Wolves』で一緒に盛り上がってみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves 発売直前生放送

配信日時:2025年4月20日21時~22時

出演者:

近藤隆さん(テリー・ボガード役)

小清水亜美さん(不知火舞役)

安済知佳さん(プリチャ役)

近谷駿斗氏(SNK ディレクター)

カンパナ ジョナサン氏(SNKゲームデザイナー)

配信URL:SNK公式YouTubeチャンネルにて配信!

https://www.youtube.com/@snkplaymoreGame

なお、人気DJの「サルバトーレ・ガナッチ」さんと人気アニメーター「大張正己」さんのコラボレーションによるスペシャルミュージックビデオが配信中。こちらもチェックしよう。

餓狼伝説CotW|スペシャルミュージックビデオ

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

