「餓狼伝説 City of the Wolves 発売直前生放送」が4月20日に配信決定！小清水亜美さんらが出演

小清水さんのほかにも、声優の近藤隆さんや安済知佳さんも出演！

SNKは4月18日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］の生放送を配信すると発表。配信日時は、2025年4月20日21時より。

本放送では、声優の近藤隆さん、小清水亜美さん、安済知佳さんと本作開発陣によるゲームシステムの紹介や対戦を生放送でお届け。放送中のハッシュタグ「#餓狼伝説」の投稿数に応じたプレゼントキャンペーンも実施予定だ。アーリーアクセスが翌日に迫った『餓狼伝説 City of the Wolves』で一緒に盛り上がってみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves 発売直前生放送

配信日時：2025年4月20日21時～22時

出演者：

近藤隆さん（テリー・ボガード役）

小清水亜美さん（不知火舞役）

安済知佳さん（プリチャ役）

近谷駿斗氏（SNK ディレクター）

カンパナ ジョナサン氏（SNKゲームデザイナー）

配信URL：SNK公式YouTubeチャンネルにて配信！

https://www.youtube.com/@snkplaymoreGame

なお、人気DJの「サルバトーレ・ガナッチ」さんと人気アニメーター「大張正己」さんのコラボレーションによるスペシャルミュージックビデオが配信中。こちらもチェックしよう。

餓狼伝説CotW｜スペシャルミュージックビデオ

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

配信日：2025年4月24日予定

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1（2025年夏配信予定）

DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）

DLCキャラクター3（2025年秋配信予定）

DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）

DLCキャラクター5（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

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