2026年1月よりSeason 2に開幕！
「Mr.BIG」が「餓狼伝説」シリーズに初参戦！DLCキャラクターとして『餓狼伝説 CotW』で本日より配信開始
SNKは12月9日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］について、Season 1のDLCキャラクターのラストとなる「Mr.BIG」を配信。さらにSeason 2が2026年1月より始動することを発表した。
▼「Mr.BIG」キャラクタートレーラー
●日本語ボイス：https://youtu.be/nXfn4GCduLs
●英語ボイス：https://youtu.be/UutazAm9aRg
■「龍虎の拳」初代ボスが数十年の時を経て『餓狼伝説』シリーズに初参戦！
棒術にさらに磨きをかけ、豪快でキレのある「Mr.BIG」が、新たな伝説を刻む
1992年発売の『龍虎の拳』で初代ボスとして登場した「Mr.BIG」が、シーズンパス1最後のDLCキャラクターとして、満を持して「餓狼伝説」シリーズに初参戦。
Mr.BIGは、龍虎の拳から受け継いだ棒術をさらに磨き上げ、豪快かつスピーディーな技で相手を翻弄。「BIG」の名にふさわしい迫力のある攻撃で対戦相手を追い詰めるその戦いぶりは、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しめる。
■Mr.BIG | MR. BIG
Voice Actor［日本語］荒井 勇樹さん／［英語］Marc Graueさん
ポートタウンの支配者。ギース亡きサウスタウン制覇の為、虎視眈々と街を狙っている。彼の元には、ロックの母であるメアリーが治療を受けつつも軟禁状態にあり、カインやビリーも手が出せない。年老いた彼だがBIGの名は錆びついてない、ロートルだとなめてかかれば、アンハッピーな結末を迎えるだろう。
■「Mr.BIG」のオリジナルストーリーが楽しめる
「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！
RPGモード「EOST MODE」では、人質となったカインの姉であり、ロックの母でもあるメアリーの心の傷を癒すため、治療に尽力するMr.BIGの物語が展開。また「ARCADE MODE」では、KOFの優勝賞品として用意されたギースの遺産の中に眠る「証拠品」を巡る戦いが描かれる。物語を通じて、新たなMr.BIGの魅力を楽しもう。
■シーズンパス1がセットになった
『餓狼伝説 City of the Wolves』SPECIAL EDITIONが発売中！
DLCキャラクター「Mr.BIG」をはじめ、『ストリートファイター』シリーズの「ケン」「春麗」などが楽しめるシーズンパス1とゲーム本編がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』SPECIAL EDITIONが発売中。
2026年1月より、Season 2の開幕が決定！ 詳細については後日あらためて告知されるとのことなので、続報を楽しみに待とう。
※『餓狼伝説 City of the Wolves』は、「SPECIAL EDITION」のみ販売となります。 ※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
発売：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
発売日：発売中（2025年4月24日）
価格：
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【SPECIAL EDITION内容物】
●ゲーム本編
●シーズンパス1
DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
DLCキャラクター「ケン」（配信中）
DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
DLCキャラクター「春麗」（配信中）
DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。