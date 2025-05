SNKは5月15日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)]について、Adoさんとのコラボレーションミュージックビデオを公開したと発表。

本コラボでは、『餓狼伝説 City of the Wolves』のキャッチフレーズである「REV IT UP」をコンセプトにした、Adoさんの人気楽曲「FREEDOM」のミュージックビデオを制作。キャラクターデザインは、人気イラストレーターのTERUさんとYORUGATAさんが担当している。

格闘ゲームの熱狂と、Adoさんのエネルギッシュなボーカルが共鳴したミュージックビデオを、ぜひチェックしよう。

餓狼伝説CotW × Ado|コラボレーションミュージックビデオ

https://youtu.be/vV4nbXNbqw0

Adoさんプロフィール

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム「狂言」や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画「ONE PIECE FILM RED」の楽曲を収録したCDアルバム「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」もランキングを席巻しロングヒット。

2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。

7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム「残夢」を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル「桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏」を発売。

2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム「Adoのベストアドバム」発売、自身2度目となるワールドツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll」を開催中。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

発売:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:発売中(2025年4月24日)

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

