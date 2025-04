『餓狼伝説 City of the Wolves』が発売中!PS 5 PROが当たるSNSキャンペーンも実施

SNKは4月24日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』を、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)にて発売。価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに7920円だ。

なお、本作はゲーム本編とシーズンパス1がセットになった「SPECIAL EDITION」として発売。シーズンパス1では、「ストリートファイター」シリーズの「ケン」と「春麗」をはじめ、5キャラクターが登場する。

※『餓狼伝説 City of the Wolves』は、「SPECIAL EDITION」のみ販売します。

※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。

REV IT UP!

26年の時を経て「餓狼伝説」が再始動! 新システム“REV”が、興奮を加速させる

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場した。

感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そしてさらなる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、さまざまな新機能や新要素を用意している。

欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2025」の正式種目に決定!

賞金総額250万ドル、優勝賞金は150万ドルの『餓狼伝説 City of the Wolves』世界大会を開催!

「SNK World Championship 2025」は、SNK格闘ゲームの世界No.1の座を競うeスポーツ大会。世界各地域で予選大会を行い、2025年末にアメリカで決勝大会を開催予定だ。すでに予選大会を開催している『THE KING OF FIGHTERS XV』『SAMURAI SPIRITS』に加え、この度、『餓狼伝説 City of the Wolves』を正式種目に採用することを決定した。

『餓狼伝説 City of the Wolves』大会の賞金総額は予選大会と決勝大会をあわせて250万ドル以上(3億5千万円*)、優勝者には賞金150万ドル(2.1億円*)を授与。なお、予選大会スケジュールや賞金などの詳細については後日案内するという。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。