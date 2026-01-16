SNKは1月16日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）にて発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、Season 2を開始すると発表。開始日は、2026年1月22日より。

Season 2では、シリーズの歴史を象徴する“伝説的キャラクター”を含む全6キャラクターが毎月1体ずつ参戦予定だ。すでに公開されている4キャラクターに加え、残る2キャラクターはミステリーキャラクターとして後日発表するという。

『餓狼伝説 City of the Wolves』は長期的なアップデートを通じて進化を続け、新たなフェーズへと突する。

▼餓狼伝説CotW｜Season 2 アナウンスメントトレーラー

https://youtu.be/tqe1RBmJ9S8

Legends Unleashed

全6キャラクターを毎月配信！ Season 2は“継続的進化”のシーズンへ

2026年1月22日のSeason 2開幕以降、全6キャラクターを毎月1体ずつ順次配信予定。Season 2には、シリーズファン待望の以下4キャラクターに加え、正体不明のミステリーキャラクター2体が参戦する。

ミステリーキャラクターについては、後日その正体が明かされるので期待しよう。新シーズンに突入し、さらなる進化を続ける伝説のバトルを体感せよ！

＜Season 2 参戦キャラクター＞

●キム・ジェイフン

●ナイトメアギース

●ブルー・マリー

●ヴォルフガング・クラウザー

●ミステリーキャラクター×2体（後日発表）

Season 2開幕と同時に、ゲームバランスをフルチューンアップ！

Season 2開幕となる1月22日には、ゲームバランス調整を同時実施。プレイヤーから寄せられたフィードバックをもとに、各キャラクターのバランス見直しに加え、バトルシステムを調整予定だ。より戦略性の高い駆け引きと競技性の向上を図るという。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（配信中）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（配信中）

※Season 2に関する詳細情報は、後日あらためてお知らせいたします。

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

