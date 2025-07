ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月11日に配信した情報番組「State of Play」にて、PlayStation 5用ソフト「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」に合わせた特別仕様のカバーやコントローラーを販売すると発表した。

題して「PlayStation 5 "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション」。日本の伝統工芸「金継ぎ」からインスピレーションを受けたデザインとなっている。

特別仕様の本体とDualSense ワイヤレスコントローラー、そしてダウンロード版ソフトやゲーム内アイテムが同梱された本製品。予約受付の詳細は後日発表となる。

また、現行のPS5またはPS5 Proを持っている場合でも、カバーおよびコントローラーだけの販売もするとのこと。全国のPlayStation取扱店およびECサイトにて発売する。

この発表を受けたユーザーからは「デザインかっこよすぎ!」「一番好きかも、買おうかな」「コントローラー欲しい」など、購買意欲が刺激されたコメントが寄せられている。発売日はソフトと同日の10月2日。価格は未定だ。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Sucker Punch

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年10月2日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円

Digital Deluxe Edition:9980円

CERO:Z(18歳以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.