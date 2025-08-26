ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月26日、千葉・幕張メッセにて9月25日～28日にかけて開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にプレイステーションブースを出展すると発表した。

情報第1弾として、10月2日に発売予定の「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」や、2026年発売予定の「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」の試遊が可能であることを明かしている。

試遊タイトル情報は今後発表されるとのこと。併設するステージでの開発者トークイベントやさまざまな展示など、プレイステーションの多彩なコンテンツが体験できるブースを展開予定だという。

また、アーティストのYOASOBIとコラボした、初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」の特別ステッカーなどのノベルティも用意している。

PlayStation Plus加入者を対象とした、試遊の事前予約受付も実施予定。続報に期待しよう。

●「東京ゲームショウ2025」プレイステーションブース特設サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/tokyo-game-show/

