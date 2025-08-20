ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月20日、PlayStation 5用ソフト『Ghost of Yōtei』（ゴーストオブヨウテイ）の無料DLC「Legends」（原題）を配信すると発表。「Legends」の配信時期は、2026年だ。

ゲームの発売日は2025年10月2日予定、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版がともに8980円。そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。

Ghost of Yōtei - "Song of Vengeance" Trailer | PS5 Games

https://www.youtube.com/watch?v=FM08YoziYJs

「Legends」は、『Ghost of Yōtei』の協力型マルチプレイモードで、本編の現実的な世界観とは対照に、幻想的で超自然的な世界を舞台にしている。また、「Ghost of Tsushima: Legends／冥人奇譚」と同様に、『Ghost of Yōtei』本編を持っているユーザー全員に向けた無料DLCとして提供される。

本作の「Legends」には、2人でプレイするストーリーミッションと、4人でプレイするサバイバルマッチを用意。プレイヤーは4つの役目からひとつを選び、妖怪のごとく巨大化した羊蹄六人衆や、六人衆とともに戦う多彩な新しい敵たちとの戦いに挑むことが可能だ。

同社の公式ブログ“PlayStation.Blog”ではより詳細な内容が紹介されているので、ぜひともチェックしてほしい。

https://blog.ja.playstation.com/2025/08/20/20250820-goy/

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2025年10月2日予定

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ版）

Digital Deluxe Edition：9980円（ダウンロード版）

CERO：Z（18歳以上対象）

