SNKは4月10日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」(以下、餓狼伝説 CotW)にて、プレイアブルキャラクター「北斗丸」の参戦を発表した。声優は榎木淳弥さんが担当。

「北斗丸」は人気キャラクターである「不知火舞」「アンディ・ボガード」の弟子である少年。過去作「餓狼 MARK OF THE WOLVES」で参戦して以来のプレイアブル化となる。

トレーラーではアンディの「残影拳」を使ったり、不知火流忍術で爆炎を起こすなど2人の弟子としての成長が見られ、ファンからは「めっちゃホッとした」「結構いい感じ」「あら~大きくなったわね北斗丸」など、親目線で参戦を喜ぶ声も。

先日は実在する人物のプレイアブル参戦として、クリスティアーノ・ロナウド選手とサルバトーレ・ガナッチ氏が発表され、ファンの間では「どこへ向かってるんだ」と困惑が広がっていた。そのあとで「北斗丸」が発表されたことで、安堵したファンも多いようだ。

また、同時に初期シリーズで採用されていた「2ラインバトル」が復活することもEVO公式Xにて明らかとなっており、「マジ?」「急にやりたくなってきた」とファンの期待が高まっている。ゲームの発売は2025年4月24日。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ジョー・東」(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。