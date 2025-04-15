デジタル版のアーリーアクセスは2025年4月21日！
プロゲーマーによる対戦を生配信でお届け！「餓狼伝説 City of the Wolves×新旧CAG OSAKA 特番」が4月17日に配信決定
2025年04月15日 17時45分更新
SNKは4月15日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］について、大阪を活動拠点とするプロeスポーツチーム「CAG OSAKA」による特番の配信が決定したと発表。配信日時は、2025年4月17日18時50分から。
ゲームの発売日は2025年4月24日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7920円だ。
番組では、発売直前の本作の魅力を、「CAG OSAKA」新旧メンバーを通じてお届け。2025年4月21日のデジタル版アーリーアクセスに先駆けて、プロゲーマーによる総当たり戦を実施する。対戦の行方をぜひ見届けよう。
【番組概要】
配信日時：2025年4月17日18時50分～20時30分（予定）
出演者：ふり～ださん（MC／実況）
どぐらさん （CRAZY RACOON所属）
フェンリっちさん （CAG OSAKA 所属）
GO1さん
配信URL：
・YouTube「CAG OSAKA」：https://www.youtube.com/channel/UCWLD7HNCfLD50iOSF7uyTPw
・Twitch「CYCLOPS_OSAKA」：https://www.twitch.tv/cyclops_osaka
※YouTubeとTwitchで同時配信
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
配信：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
配信日：2025年4月24日予定
価格：
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【SPECIAL EDITION内容物】
●ゲーム本編
●シーズンパス1
DLCキャラクター1（2025年夏配信予定）
DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）
DLCキャラクター3（2025年秋配信予定）
DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）
DLCキャラクター5（2026年初頭予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
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※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
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