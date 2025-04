SNKは4月15日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)]について、大阪を活動拠点とするプロeスポーツチーム「CAG OSAKA」による特番の配信が決定したと発表。配信日時は、2025年4月17日18時50分から。

ゲームの発売日は2025年4月24日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに7920円だ。

番組では、発売直前の本作の魅力を、「CAG OSAKA」新旧メンバーを通じてお届け。2025年4月21日のデジタル版アーリーアクセスに先駆けて、プロゲーマーによる総当たり戦を実施する。対戦の行方をぜひ見届けよう。

【番組概要】

配信日時:2025年4月17日18時50分~20時30分(予定)

出演者:ふり~ださん(MC/実況)

どぐらさん (CRAZY RACOON所属)

フェンリっちさん (CAG OSAKA 所属)

GO1さん

配信URL:

・YouTube「CAG OSAKA」:https://www.youtube.com/channel/UCWLD7HNCfLD50iOSF7uyTPw

・Twitch「CYCLOPS_OSAKA」:https://www.twitch.tv/cyclops_osaka

※YouTubeとTwitchで同時配信

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。