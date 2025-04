2KとFiraxis Gamesは4月4日、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション®VII』VRをMeta Quest 3およびMeta Quest 3S限定で発売すると発表。発売日は2025年4月10日、価格は7700円だ。また、現在、Meta Storeで予約受付もしている。

PlaySide StudiosとFiraxis Gamesの共同開発による『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』VR は、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズの奥深い戦略性はそのままに、仮想現実(VR)と複合現実(MR)の技術を使ったユニークな機能とゲームプレイを実現している。

かつてない視点から大人気ストラテジーゲームシリーズを体験し、時の試練に耐えうる偉大な国家を築こう。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』VR Meta Quest 3と3S 限定発売決定!

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』VRでは以下のような多彩な機能とモードを体験できる。

●VR/MRで究極の「シヴィライゼーション」体験

ワールドマップを俯瞰したり、身を乗り出して建造物やユニットの細部を鑑賞したり、ほかにはない視点で「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」を楽しめる。

●偉大な指導者が目の前に

あの世界に名だたる指導者たちが同じ卓を囲み、同盟締結や宣戦布告などプレイヤーの外交アクションに対して目の前でリアクションしてくれる。自国の利益のために他国の手強い指導者たちと駆け引きを繰り広げよう。

●現実空間に国家を可視化

Meta Quest 3および3Sのために設計された新しいインターフェイスを操作して自在に視点を変えたり、ダイナミックなMR技術で指導者の卓を自分の部屋に投影したりできる。

●征服するか協力するか

ソロプレイのほか、最大3人のMeta Quest 3および3Sプレイヤーとのオンラインマルチプレイ対戦も可能。*

*オンラインマルチプレイにはインターネット接続、2Kアカウント(対象年齢は国や地域によって異なります)、Metaアカウントが必要です。

●国家の栄光を追体験

自国の歴史と達成した偉業がVRのジオラマとして博物館に展示され、いつでも鑑賞できる。

上記以外のモードや機能、対応言語など詳細については、Meta Storeで確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』VR

ジャンル:ストラテジーゲーム

配信:2K

プラットフォーム:Meta Quest 3S/Meta Quest 3

配信日:2025年4月10日予定

価格:7700円

IARC:12+(12才以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.