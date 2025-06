2Kは6月19日、iOS/Android向けゲームアプリ『シヴィライゼーション: 時代と盟友』を配信開始した。料金は、基本プレイ無料(課金コンテンツあり)となる。

本作は、ストラテジーゲーム「シヴィライゼーション」の世界観を継承し、実際の人類史に沿って文化や文明を発展させていくスマートフォン版SLG(シミュレーションゲーム)。

プレイヤーが文明の指導者となり、クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、アレクサンドロス大王などの世界中の歴史的な偉人を集めてテクノロジーを発展させ、古代から近未来に至るまで自らの文明を広げていく。

「シヴィライゼーション」ファンはもちろん、歴史好きも楽しめる作品だ。トレーラー映像も公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

公式サイト

https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

トレーラー動画

リリース時特別報酬「★5英傑」プレゼント

2025年6月19日~7月31日23時59分59秒の期間、『シヴィライゼーション: 時代と盟友』をインストールし、サーバーへ参加したプレイヤー全員にリリース記念報酬「★5英傑」をプレゼント。

武田信玄/レオニダス/アリエノール/ブーディカ/チャングム/カジミエシュ/西施/マリア・テレジア/トトメス3世の9名から1名を選択可能。強力な英傑とともにスタートダッシュを切ろう。

また、2025年8月31日23時59分59秒までが受信ボックスでの受取期限になので、要注意だ。

ゲームの特徴

1.100人以上の世界的歴史上の英雄が集結

クレオパトラ、カエサル、織田信長、宮本武蔵、ジャンヌ・ダルク、孫武、始皇帝、ムーラン、ヴィクトリア女王、ギルガメシュ、アレクサンドロス大王など、古今東西の歴史的英傑が100人以上登場。プレイヤーはこれらの英傑たちを選択し、独自の部隊を結成できる。

2.進化する「技術ツリー」システム

「技術ツリー」システムを実装。プレイヤーは古代から近未来まで、多様な技術を発展させ、文明を構築していく。この「技術ツリー」を活用し、自身の戦略に適した技術を選び、文明を強化することが可能だ。

3.個性豊かな9つの文明

プレイヤーは9つの文明の中から、好みに応じて選択可能。登場する文明は、日本、ギリシャ、中国、エジプト、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、朝鮮だ。各文明には独自のパッシブ効果が設定されており、これらの特性を活かした戦略的なプレイを楽しめる。

4.100種類を超える多彩なユニット

槍を持った兵士からジェット戦闘機まで、多種多様なユニットが使用可能。歴史の発展過程を体験しながら、ゲームを楽しめる。

5.大規模リアルタイム対戦

ほかのプレイヤーと連盟を結成し、ともに戦う大規模なリアルタイム対戦が楽しめる。

豪華プレゼントキャンペーン

事前登録者数に応じてゲーム内アイテムをプレゼント。また、パネルミッションをクリアした全員にゲーム内の豪華報酬を贈呈する。

■事前登録数に応じてゲーム内アイテムをプレゼント

10万人:シルバー×1万・パーフェクト資源箱×1

30万人:強行軍の軍靴×5・建設加速チケット×5・都市移転チケットx1・特訓XP×2万・スキルXP×2000

70万人:ゴールド×1000

120万人:ミュージアム抽選券×10

200万人:リリース記念都市スキンx1・リリース記念アイコン枠x1

■Panel Missions

クリアした全員にゲーム内豪華報酬プレゼント

【ミッション】

1.アプリストアで事前登録

2.公式Xフォロー

3.Xキャンペーンへの参加

4.Xピン留めしたポストへのリポスト

5.公式Discordへの参加

6.Discordキャンペーンで事前登録

7.このHPをブックマーク

https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

8.公式トレーラー動画1本視聴

9.AUTOMATONで1記事確認

・ミッション3つクリア:建設加速チケット×5

・ミッション6つクリア:行政ポイント×3

・ミッション9つクリア:ゴールド×300

山手線主要16駅に交通広告を掲載中

2025年6月11日~7月10日の期間、山手線主要16駅にて、本作の英傑たちが登場する交通広告を掲出中。6月後半には、さらに渋谷で何かが……!?

【山手線主要駅広告看板 概要】

場所:山手線主要16駅(新宿駅/原宿駅/恵比寿駅/大崎駅/品川駅/浜松町駅/新橋駅/東京駅/神田駅/秋葉原駅/上野駅/田端駅/巣鴨駅/池袋駅/目白駅/高田馬場駅)

期間:2025年6月11日~7月10日

【ゲーム情報】

タイトル:シヴィライゼーション: 時代と盟友

ジャンル:ストラテジー

配信:2K

プラットフォーム:iOS/Android

対応端末:

【iOS】iPhone 6s以降(iOS 13.0以上)

【Android】RAM 2GB以上(Android 5.0以上)

配信日:配信中(2025年6月19日)

価格:基本無料プレイ(課金コンテンツあり)

©2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. All Rights Reserved