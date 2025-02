アスキー編集部が注目する、近日発売のゲーム発売日をまとめてお届け。今回は、2025年2月に発売するタイトルをピックアップして紹介しよう。

2025年2月 発売ゲームリスト ※発売日順 ●シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII(2月11日)

●都市伝説解体センター(2月13日)

●龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii(2月21日)

●モンスターハンターワイルズ(2月28日)

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」2025年2月11日発売

過去いくつもの賞を受けた文明発展ストラテジーゲームの金字塔「シヴィライゼーション」シリーズ最新作がついに発売。「あと1ターン…」が止まらない中毒性で知られている人気作だ。

本作では“時代”に合わせて発展していく新システムを採用し、より奥深いゲーム性を実現。史実通りの指導者+国の組み合わせでもいいし、別の組み合わせでシナジーを高めてもいい。ちなみに日本の指導者は「卑弥呼」が登場する。

2月6日発売のデラックスエディションなどを購入すると、5日間早く遊べるアーリーアクセス特典も付属している。少しでも早く沼につかりたい人は検討してみては。

ジャンル:ストラテジー/シミュレーション

販売:テイクツー・インタラクティブ・ジャパン

プラットフォーム:PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

価格:

通常版:8800円(パッケージ/ダウンロード)

デラックスエディション:1万2650円(ダウンロード)

創始者エディション:1万6500円

CERO:B(12歳以上対象)

©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

「都市伝説解体センター」2025年2月13日発売

本作は、インターネット上に飛び交ういくつかの都市伝説をテーマに、推理ミステリーのようなシナリオと、サイケデリックなピクセルアートで紡ぐ、連続ドラマ形式のアドベンチャーゲーム。

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センターのセンター長となり、国内屈指の能力者である廻屋渉(めぐりやあゆむ)とともに、“都市伝説”絡みの依頼を解決していく。

ジャンル:ミステリーアドベンチャー

販売:集英社ゲームズ

プラットフォーム:PS5/Nintendo Switch/PC(Steam)

価格:

通常版:3740円(パッケージ)/1980円(ダウンロード)

限定版:6930円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」2025年2月21日発売

2024年1月に発売した「龍が如く8」の外伝にしてシリーズ最新作。前作から半年後、記憶を失ってハワイへ流れ着いた真島吾朗を主人公に、新たな物語が幕を開ける。

海賊団の船長になって海賊船「ゴロー丸」を操作し、船同士の海戦を繰り広げたり、伝説の財宝をめぐる戦いに首を突っ込んだり、多様なプレイスポットではしゃいだりできる。

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:セガ

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

価格:

通常版:6930円(パッケージ/ダウンロード)

真島吾朗コンプリートボックス:1万9800円(パッケージ)

デラックス・エディション:8690円(ダウンロード)

CERO:D(17歳以上対象)

©SEGA

「モンスターハンターワイルズ」2025年2月28日発売

究極の進化を遂げたハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズ最新作が登場。「荒廃期」と「豊穣期」二面性を持つさまざまなフィールドと、その世界に息づくモンスターたちが、ハンターの訪れを待つ。

本作では、新システム「集中モード」を搭載。傷口や弱点が強調表示されるほか、特殊演出とともに大ダメージを与える「集中弱点攻撃」が可能となった。「セクレト」に乗れば快適な移動と2種類目の武器の持ち替えができ、ハンター生活に劇的な変化が起こる。

ジャンル:ハンティングアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

価格:

通常版:9990円(パッケージ/ダウンロード)

デラックスエディション:1万1900円(ダウンロード)

プレミアムデラックスエディション:1万3900円(ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

©CAPCOM