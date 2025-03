2KおよびFiraxis Gamesは3月27日、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]について、その遊び方を解説する動画(初心者編)を、2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開した。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の遊び方!(初心者編)

https://youtu.be/_WxrkYXf0uw

本動画では、日本公式宣伝アンバサダーのシヴ犬が指南役として登場し、4Xストラテジーゲームシリーズの最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の楽しみ方をわかりやすく解説。「シヴ7ってどんなゲーム?」「どうやって遊べば良いの?」と気になっている人に向けて、明るくキュートな声としぐさで人気のシヴ犬があらためて本作の魅力をたっぷりと紹介している。

そもそも『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』はどのようなゲームなのか、今作最大の新機能である「時代」や「文明」とは一体どんなものなのか、ゲームを始める際に何をすれば良いのかなど、今さら聞けない『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の基本情報を徹底解説。これを見れば安心してゲームをスタートできること間違いなしの内容となっている。

初心者や気になっていたけれどまだプレイしていなかった人は指南書として活用し、すでに「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズを楽しんでいる人は復習も兼ねて、ぜひこの動画をチェックして『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』をプレイしてほしい。「あと1ターン」の世界に足を踏み入れてみよう!

さらに、『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の新要素やこれまでの「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズと異なるポイントをまとめた「ここがすごいぞ!『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』動画」も今後公開予定。これを見れば最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』をプレイしたくなる、初心者からベテランまで必見の内容をお見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックス エディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.