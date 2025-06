2Kは6月5日、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディションをダウンロード専用で配信。価格は8800円だ。

同時に、本Nintendo Switch 2エディションを紹介する最新トレーラーも公開している。このトレーラーでは、Joy-Con 2のマウス操作への対応、グラフィックとパフォーマンスの進化、マルチプレイヤーでの最大プレイヤー数の増加などが紹介されているので要チェックだ。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 公式機能紹介トレーラー

https://youtu.be/2EYzcA8TVxQ

世界中のファンやメディアから絶賛されている傑作ストラテジーゲーム『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』はターンベースのストラテジーゲームでありながら、“時の試練”に打ち勝てる帝国を築き上げる力がプレイヤー自身に備わっている。

史実通りの道に沿って歴史をたどるか、人類の可能性を試し、独自の未来を作り上げるか――。その戦略はプレイヤー次第だ。あなたのターンで、歴史が生まれる。『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』で、“時の試練”に耐えうる一大国家を目指そう。

Nintendo Switch 2で追加された主な機能*は以下のとおり。

●新しいJoy-Con 2のマウス操作

●ゲームチャット

●すべてのマップサイズに対応。「近代」で最大8人のマルチプレイが可能

●グラフィックの忠実度が向上

●パフォーマンスが向上

●Nintendo Switch 2ドックを対応するテレビに接続すると、最大4K 30fps、1080p 60fpsの解像度とフレームレートでゲームプレイが可能

Joy-Con 2をマウスのように使えることで、国家の管理がよりスムーズになる。平らな机の上でも膝の上でも、自由にスライドさせて操作可能だ。また、Nintendo Switch 2をドックから外して持ち運びモードでプレイする際には、Nintendo Switchでは720pだった解像度が、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディションでは1080pにアップしている。

グラフィック面では、Nintendo Switch版と比べて『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディションは、ジオメトリの精細さやテクスチャの品質が大幅に向上。さらに、より高精度なライティングアルゴリズムが採用されており、より描写がリアルになっている。また、Nintendo Switch 2では、マップ表示を従来よりも少しだけ近くズームインできるようになり、よりシャープになった細部の描写をじっくり堪能できる。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディションは、ほかのプラットフォームとのクロスプレイマルチプレイヤーに対応。さらに、各時代におけるプレイヤー数も、従来のSwitch版と比べて増加している。

すでにNintendo Switch版**『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』を持っている人は、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディション アップグレードパック(価格:1320円***)を購入することでアップグレードが可能。

新規プレイヤーは、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』Nintendo Switch 2 エディションを本日より8800円***で購入できる。

より詳しく本作のことを知りたい人は下記のリンクをチェックしてほしい。

*オンラインプレイおよび機能(進行ボーナスを含む)にはインターネット接続、ニンテンドーアカウント、2Kアカウントが必要です(最低年齢は地域により異なります)。古代および探検の時代では、最大5人のプレイヤーに対応します。近代では、最大8人のプレイヤーに対応します。一部のクロスプレイのマルチプレイヤーゲームには、マップサイズに制限が適用される場合があります。詳細はhttps://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/faq/をご覧ください。オンラインプレイには別途有料のNintendo Switch Onlineメンバーシップが必要です。利用規約およびゲームチャットの利用条件が適用されます。

**Nintendo Switch版『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』はNintendo Switch 2と互換性がありプレイできますが、上記の追加機能を利用するには、Nintendo Switch 2 エディション アップグレードパックのご購入が必要です。

***価格および販売状況は国や販売店によって異なり、販売店の利用規約が適用されます。詳細と利用規約については、各販売店のサイトをご確認ください。

ASCII GAMESではPC(Steam)版のレビュー記事を掲載している。本作のことを良く知らない人は、購入の参考として一読してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション

ジャンル:ストラテジーゲーム

配信:2K

開発:Behaviour Interactive/Firaxis Games

プラットフォーム:Nintendo Switch 2

配信日:発売中(2025年6月5日)

価格:8800円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

