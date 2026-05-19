コナミデジタルエンタテインメントは5月19日、Nintendo Switch／PlayStation 4で発売予定の「パワプロ」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』（以下、パワプロ2026）について、プロモーションビデオ（以下、PV動画）を2026年5月18日に公開したと発表。

ゲームの発売日は、2026年6月11日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8470円、ダウンロード専売のパワフルエディションが1万670円となる。

PV動画ではシリーズを代表する各モードの最新情報を中心に、『パワプロ2026』の魅力をダイジェストで紹介。各モードで体験できる新要素やパワーアップした要素をはじめ、本作ならではの遊び方を収録しており、シリーズファンはもちろん、初めて遊ぶ人にも『パワプロ2026』の世界観やプレイイメージが伝わる内容となっている。

詳しくは以下YouTube動画から確認してほしい。

▼PV動画

https://youtu.be/a63YW5VXvrQ

■『パワプロ2026』オープニング主題歌「Highlight」の音楽配信＆カラオケ配信が決定！

各種音楽配信サービスにおいて、昨日5月18日から『パワプロ2026』オープニング主題歌「Highlight」の配信を順次開始した。ロックな曲調に、伸びやかで力強い歌声が特徴の本楽曲は、『パワプロ2026』の世界観をより一層盛り上げる一曲となっている。

そして5月28日からは、全国のDAMとJOYSOUNDにて「Highlight」のカラオケ楽曲を順次配信していく。「Highlight」を使用しているオープニング動画はパワプロ・プロスピ公式YouTubeチャンネルで公開中だ。

▼『パワプロ2026』OP動画

https://youtu.be/wOjrANePk1c

【ゲーム情報】

タイトル：パワフルプロ野球2026-2027

ジャンル：野球・育成

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4

発売日：2026年6月11日

価格：

通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）

パワフルエディション：1万670円（ダウンロード版）

※PS4はダウンロード版のみ。

プレイ人数：1～4人

CERO：A（全年齢対象）

一般社団法人日本野球機構承認

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